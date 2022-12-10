传PSA考虑脱售 长实和记20％股权

消息人士透露，新加坡国际港务集团（PSA International）正考虑脱售所持香港上市公司长实和记（CK Hutchison）的20％股权，价值数以十亿美元计。路透社星期五（12月9日）引述两名熟悉此事的消息人士报道了这个消息。

新加坡国际港务集团（下称PSA）是淡马锡控股（Temasek Holdings）的独资公司，它经营世界第二繁忙的箱运码头，网络覆盖全球42个国家的160个地点。它是在2006年以44亿美元（约59亿新元）的价格买下这家以香港为总部的港务公司的这笔股权。长实和记是香港富商李嘉诚的一个业务集团。

淡马锡和长实和记回复路透社询问时皆拒绝置评。PSA回复《联合早报》询问时也拒绝置评。

消息人士说，PSA正处于评估退出长实和记港口业务的早期阶段，它已接触了一些潜在的竞标者。但路透社指出，目前还未能确定PSA所持这笔股权的估值。

消息人士说，PSA是在全球航运活动低迷的背景下，审查其投资组合，因而有此举动。

据其中一名消息人士向路透社透露，他预计潜在的竞标者将是主要来自中国的港口运营商、航运公司和现金充足的全球基础设施基金。

长实和记的港口业务是全球最大的港口运营商之一，但它主要的香港业务在过去几年里一直面临来自中国大陆港口的激烈竞争。

经济增长缓慢和乌克兰的冲突打击了贸易前景。上个月，联合国贸易和发展会议（UNCTAD）预测，2023至2027年全球海运业的年平均增长率为2.1％，低于之前30年的3.3％平均增长率。