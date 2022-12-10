本栏于今年5月26日曾论及这只股票短期回扯，股价当向上填补介于30.50元与30.56元及介于30.94元与31.13元间的缺口后，重返跌势。当时股价为29.22元左右，6月1日股价上升至29.62元，却于当天以“主要转向”信号进入跌势。6月10日股价急跌至27.68元，造成介于27.91元与28.05元间出现缺口。13日股价进一步下滑至27.20元，又在介于27.59元与27.68元间留下缺口。7月15日股价下探25.96元完成了源自今年2月17日的33.33元下跌以来，五波走势中的第（3）波。7月18日股价骤升至26.50元，遂在介于26.25元与26.04元间留下缺口。7月29日股价上升至28.53元，旋将上述第四及第三个缺口填补，并于当天以“主要转向”信号结束了第（4）波。10月21日股价下探25.91元，不但填补了上述第五个缺口，同时也完成了第（5）波，并为第（I）波画下句号。截至12月1日股价已经升试31.40元，遂将上述第一及第二个缺口填补。估计第（II）波回扯随时会结束，迄时股价当下填补介于28.59元与28.50元及介于26.41元与26.02元间的缺口。