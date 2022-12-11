驱动私募市场四大因素

目前重塑私募资本市场的各种因素也在改变投资者身处的环境，除了债券及股票市场，还包括机构投资者的整个投资组合。自全球金融危机爆发以来，私募资本的供给和需求都急剧增加，即使面对疫情和随之而来的高通胀冲击，其发展势头也未明显受阻。

推动私募资本市场转型有四大主要因素：

一、银行及金融公司退出高风险领域

商业银行曾经是大小企业进行债务融资的首选，但在过去20年间，各种监管改革以及商业模式的转变，导致银行从一些市场领域撤出。这种趋势让它们可以更专注在较为保守的企业和房地产贷款业务上。

金融公司的贷款量也大幅下降。金融公司的活动在全球金融危机爆发前几年达到了顶峰，然而，由于次级抵押贷款危机蔓延导致证券化市场崩溃，这些金融公司不得不改变商业贷款模式。

二、对私募市场投资占比显著增加

全球机构投资者显著增加了在私募市场的投资占比，超过40%表示预计未来将进一步增加配置，而这种对私募资产的需求是由多重因素共同推动的。

首先，全球利率在金融危机后处于超低水平，企业债券利差也被大幅压缩，促使许多投资者在企业债券投资组合以外，追求能带来更高收益的另类投资选择，例如核心房地产和夹层基础设施投资。

其次，私募市场标价或重新定价的频率较低，因而更受投资者青睐。定价越不频繁，资产估值的过程就会越顺畅。在市场动荡期间，重新定价的滞后性可以减少资产净值和注资比率的波动。

第三，私募市场的吸引力和规模不断扩大，也引起了个人投资者对私募另类投资的兴趣。一般个人投资者只会将约5%的可投资资产配置在另类投资上，而一些向个人投资者开放的私募债券基金，规模已接近400亿美元，未来的增长可能将是爆炸性的。

据估计，目前个人投资者持有约1万亿美元的另类资产，到2027年前可能增至4.5万亿美元。

这一发展趋势会允许更多个人投资者进入私募股权和信贷投资领域，而这些市场过去只对机构投资者开放，因此这将有利于推动投资大众化程度的提升，尤其是当前仅通过公开市场获得的投资机会正在减少。然而，个人投资者必须获得足够的指导和相关财务建议，了解到私募市场资产流动性不足及其复杂的特性。

三、新兴商业模式或更适合私募市场

多种因素推动了新的商业模式和行业出现，使得一些企业觉得留在私募市场能够获得较大优势，而其中最大因素可能是轻资产企业的兴起。随着社会进入从制造业向服务业转型的长期过程，企业也从实体资本模式转向以研发、软件、知识产权、数据及算法等无形资产为投资重心的轻资本模式。

规模扩大后，在以无形资产为主流的行业中脱颖而出实现盈利的企业，最终也能在公开市场上大放异彩。但是，这些企业如果留在私募市场，往往更能受到私募市场的赏识。这是因为它们需要更长时间才能盈利，并且容易被繁复的季度业绩汇报工作以及公开股票市场的反复无常扰乱。

四、企业保持私有化的时间更长

现在的公司一般会在较晚阶段才上市。过去10年，美国公司由成立到进行首次公开招股（IPO）所需时间的中位数为11年，延长了一倍多。主要原因是私募股权公司所提供的资金让这些私募公司选择保持私有化的时间更长。通过风险投资和其他私募投资让一家私人企业的估值上涨到10亿美元，在过去是闻所未闻的，但这如今已非常普遍。

这一趋势是由可用资本所推动的，目前私募市场上共有超过3万亿美元的可用资金，私人公司无需为资金来源发愁，可以专心考虑其发展策略。亚洲的情况则较为不同，上市公司数量在过去15年出现稳步增长，部分原因是由于私募市场能提供的融资选择比较有限。

私募资本市场受到越来越多的关注，尤其在全球金融危机后受银行系统监管以外的私募信贷活动规模不断扩大，这不禁让人们提出一个重要问题：这为宏观审慎稳定性以及整个金融体系和经济的系统性风险，带来什么影响?

一方面，受银行系统监管之外的借贷活动，定期报告和资本要求较低，这让监管机构和信贷市场分析师更难了解，在金融系统中增加杠杆是否可持续，或者是否会造成新的漏洞。另一方面，将信贷风险分散到少数“大到不会倒”的商业银行之外，并将其分散到更广泛的市场参与者中，或能降低系统性风险，令规模较小但更具创新性质的初创企业获得更多融资管道。

与商业银行资产负债表相比，私募信贷也可以成为更灵活稳定的资金来源。至少从历史上看，这些基金的投资者都是具备长线投资视野的养老金计划和保险公司。即便是在遇到经济或金融危机的极端情况下，私募债权人原则上仍然可以比大型商业银行或国有银行更迅速、更果断采取行动。

对于投资者来说，了解私募市场的系统性风险有两个关键。首先，如今的私募信贷基金对短期融资的依赖性要低得多，这与2000年代中期的影子银行有明显差别。他们已在封闭式基金中投入了与非流动性资产相匹配的资金，因此当大量投资者要求赎回而被迫抛售资产的可能性较低。

其次，尽管目前的私募信贷基金在风险管理上更胜一筹，但潜在的信贷风险仍然存在，投资者需要对私募信贷贷款人加以区分。一些银行已经展示出在多个信贷周期中应对经济衰退的能力，并且在调整、折本资产和恢复方面有着丰富的经验。相比之下，只拥有牛市投资经验的较新的私募信贷基金，可能更容易被市场的繁荣景象冲昏头脑。

总而言之，这些长期趋势在过去20年塑造了私募市场，而且自全球金融危机以来，变化不断加快。尽管只有时间才能说明未来20年将如何发展，以及资本市场将如何应对市场周期和地缘政治动荡，但有一点是明确的：私募市场仍将是全球一系列创新和经济活动的主要融资来源。投资者需要具备短期灵活性，也需要长远目光，才能把握私募市场中不断深化和增长的新机遇，同时也要规避和应对其独有的风险。

（作者是保德信全球投资管理(PGIM)专题研究部主管）