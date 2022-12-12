海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（5日）曾论及指数本月底闭市若较3290.49点来得低，则其每月一杆图中将出现“转向”信号，而填补介于3211.20点与3173.18点及介于3083.59点与3059.19点的缺口也就水到渠成。当时指数为3259.14点左右。见报当天指数一度回升至3283.17点，6日指数骤然下跌至3244.73点，同时在介于3265.28点与3267.54点间留下缺口。7日指数与开市时跳空下试3239.22点，过后回升至3252.25点，最终以全天最低位的3225.45点闭市。8日指数回升至3246.18点，9日指数进一步升试3248.03点，估计指数于本周当向上回扯，以填补介于3252.25点与3252.37点两者间的滑价，并可能填补上述第三个缺口后，重返跌势；毕竟另一个介于3225.95点与3225.45点间的滑价，尚未被填补，何况填补上述第一个缺口或将是指数重返跌势的开始。因为从指数今年11月11日以来的走势分析，可以看出一个小型的“头肩形”已经形成；若以此“头肩形”的高，计自位于3220.92点的颈线，可测得基本目标为3128.04点。换句话说，填补上述第一个缺口也就不容置疑。