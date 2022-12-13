凯德中国信托 Capitaland China Trust

本栏于今年10月18日曾论及这只股票当时正处第（三）波下跌，跌穿2009年11月10日的0.84元当无悬念了。当时股价为0.97元左右，10月21日股价下探0.93元完成了第（三）波中的第（I）波，随即进入一个升势“斜向交叉”的第（II）波回扯。10月28日股价上升至0.99元，旋于当天以“转向”信号结束了第（2）点，11月4日股价下调至0.935元，又于当天以“转向”信号完成了第（3）点。11月11日股价骤升至1.03元，遂在介于1.00元与0.99元间留下缺口；14日股价更升试1.07元，同时在介于1.03元与1.02元间出现缺口。11月17日股价升试1.07元，旋于当天以“主要转向”信号结束了第（4）点。11月24日股价回落至1.02元，随即填补上述第二个缺口；11月29日股价下探1.00元完成了第（5）点。若以左图第（3）与第（4）点价差，计自第（5）点，可测得基本目标为1.135元；而12月2日股价升试1.16元结束了此目标，估计回扯随时会出现，填补上述第一个缺口将是理所当然。