绿色金融网络(Network for Greening the Financial System,简称NGFS)星期一(12月12日)庆祝成立五周年,新加坡金融管理局(MAS)表示,金管局来年将与NGFS的央行成员密切合作推进实现净零的工作,包括研究监管者在金融机构的转型计划中的作用,以及出版一本有关扩大混合融资规模的手册。