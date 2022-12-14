胜科海事 Sembcorp Marine

本栏于今年8月6日曾论及这只股票若以其高计自“三角形”上限，可测得基本目标为0.145元。当时股价为0.116元左右，8月10日股价上升至0.121元，完成了上图中一个升势“三角形”的第（III）点，回顾股价自5月6日下试0.093元并结束了第（II）点后，股价就以三波走势回升。6月9日股价上升至0.121元完成了（a）波，过后回扯至7月15日的0.099元，且于当天以“主要转向”信号结束了（b）波。8月10日股价升试0.121元完成了（c）波，同时为第（III）点画下句号。9月30日股价回落至0.101元，并于当天以“主要转向”信号为第（IV）点画下句号。10月6日股价穿上此“三角形”位于0.115元的上限，直抵0.117元；若以此“三角形”的高，计自其位于0.115元的上限，可测得基本目标为0.153元。12月2日股价上升自0.148元完成了上述位于0.145元的目标。12月5日股价更上升至0.151元，与上述位于0.153元的另一个目标相去不远。估计回扯即将出现，当向下填补介于0.139元与0.138元及介于0.123元与0.122元的缺口了。