专家为明年经济拨云见日 早报投资讲座1月7日举行

高通胀高利率、加密货币崩盘、中美经济脱钩和两国之间的科技竞争等不确定因素继续笼罩全球市场。迈入2023年，投资者要如何从这些迷雾中找到机会，新加坡经济又面对哪些机遇和挑战？

《联合早报》明年1月7日举行的经济展望暨投资讲座，新加坡太平洋经济合作委员会主席陈企业博士，将以新加坡在去全球化挑战中逆流而上为题，分析新加坡应该如何在逆境中继续茁壮成长。

陈企业接受《联合早报》访问时说，世界各国逐渐走出冠病疫情的冲击、中国的动态清零政策开始转向，以及美国通货膨胀压力见顶等都是利好因素。

“各国游客迅速回流、新加坡的外来投资超标，新加坡2023年的经济展望算是稳中向好。”

谈到下一届大选举行的时机，陈企业认为，经济的好坏已不再是重要因素。“政府的成绩单才是关键，新加坡第四代领导的抗疫表现应该可以打80分以上。”

香港城市大学特约教授曾渊沧博士剖析来年的投资展望。（讲者提供）

今年的讲座同场还有香港城市大学特约教授曾渊沧博士，他将剖析乱象丛生中的永续投资。

曾渊沧在冠病疫情暴发前几乎每年都回新加坡，经常与本地投资者分享投资心得。这次接受本报邀请前来演讲，将是他在疫情后首次回新与本地投资者面对面交流，他对此表示期待。

曾渊沧受访时说：“过去一年的投资环境有很多风险，整体投资回报也是疫情暴发以来最差的一年，或许投资者现在对前景都相对悲观。

“我本身认为，下来一年的宏观环境是凶中带吉，许多让大家担忧的因素其实已经开始看到转机，带来投资契机。我将在来临的讲座具体分析，跟大家分享我的看法。”

《联合早报》副总编辑吴新慧说，《联合早报》经济展望暨投资讲座举办多年，已经是早报跟读者们的一个常年约会，一直以来也很受读者欢迎和支持。

“早报明年庆祝创刊100周年，我们也希望这个在开年举行的投资讲座和常年读者约会能给大家起个好头，希望两位重量级的演讲嘉宾的丰富知识和分析，能给早报读者带来一年之计在于春的理财之道，同时也对明年新加坡国内外的大环境做个前瞻性的把脉，帮助大家更好的看清局势、做好准备，给自己和国家带来‘兔飞猛进’的前进动力。”

《联合早报》经济展望暨投资讲座2023

日期：1月7日（星期六）

时间：下午1时30分至4时

地点：The Star Gallery@星宇表演艺术中心（The Star Vista三楼）（在波那维斯达Buona Vista地铁站旁）

报名费：每人25元净价

报名网址：event.sph.com.sg/zbinv23