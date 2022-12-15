运通网城房产信托 EC World REIT

本栏于今年8月4日曾论及股价短期内将填补介于0.60元与0.615元缺口后，重返跌势，毕竟在介于0.435元与0.415元的缺口尚未被填补。当时股价为0.54元左右。9月2日股价回升至0.56元，随即以“转向”信号完成左图中的（A）波。9月13日股价骤然下试0.535元，旋在介于0.545元与0.555元间留下缺口；9月16日股价回扯至0.55元，遂将此缺口的一部分填补。9月27日股价下探0.465元完成了图中的第（1）波，29日股价回升至0.505元，同时在介于0.475元与0.47元间留下缺口，10月3日股价上升至0.54元结束了第（2）波。11月9日股价下试0.435元完成了第（3）波，同时将上述第四个缺口填补。11月18日股价上升至0.495元，此为第（4）波。11月23日股价下探0.41元，同时填补了上述第二个缺口；24日股价再试0.41元未果，旋于当天以“转向”信号结束第（5）波，同时为（B）波画下句号。估计股价已经进入（C）波升势，当升逾0.56元的价位，并可能填补上述第一个缺口后，重返跌势。