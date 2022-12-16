本栏于今年7月20日曾论及若以图中“三角形”的高，计自位于4.4124令吉的上限，可测得美元的基本目标为5.0429令吉。当时美元兑令吉为4.45左右。8月11日美元骤然下跌至4.4310令吉，同时在介于4.4480元与4.4550元间留下缺口；8月15日美元回升至4.4570令吉，遂将此缺口填补。8月29日美元上升至4.4890令吉，由于升势甚急，造成介于4.4740令吉与4.4650令吉间留下缺口，过后一路挺升。10月11日美元更升试4.6720令吉，同时在介于4.6600令吉与4.6480令吉间留下缺口，截至11月4日美元已经上升至4.7470令吉，遂出现调整。11月14日美元跳空下试4.5820令吉，同时在介于4.6150令吉与4.6250令吉间留下缺口。11月30日美元以近乎该月最低价的4.4430令吉闭市，旋于其每月一杆图以“主要转向”信号进入中期调整。12月5日美元下探4.3570令吉，随即出现调整，估计美元当回扯以填补上述第四个缺口后，再度回落，至于能否跌穿位于4.0750令吉的“三角形”下限，投资者只能拭目以待。