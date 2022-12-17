明苑1.72亿元成功集售 尺价创新高

时隔12年再次以集体出售方式推出市场的明苑（Ming Arcade）成功以1亿7200万元的价格售出，比保留价高出超过三成。这个成交价相等于容积率每平方英尺（psf ppr）3125元，刷新尺价纪录。

此前集售最高尺价纪录，是永久地契公寓柏园（Park House）在2018年以3亿7550万元脱售给香港信德集团（Shun Tak Holding），成交价相等于容积率每平方英尺2910元。

负责销售的房地产咨询公司第一太平戴维斯（Savills）星期五（12月16日）发文告披露，买家是总部位于新加坡的家族办公室Royal Group of Companies（简称RGC），它在亚太等区域投资广泛的资产类别，包括酒店、办公楼、零售、住宅和工业资产。RGC收购明苑后将重新发展该项目。

RGC由本地富豪阿索克古玛（Asok Kumar Hiranandani）创办，他曾与兄弟拉吉库玛（Raj Kumar）创办皇家兄弟（Royal Brothers），这家公司之后分拆为两家，当中Royal Group由阿索克古玛拥有。

位于乌节路和卡斯加登路（Cuscaden Road）交界处的明苑，建成于1982年，属于永久地契，七层楼高，共有88个分层地契商店单位。

根据市区重建局2019年总蓝图，该项目被划为商业用途，最高楼层为20层。

项目现有的总楼面面积为5万5046平方英尺，相当于容积率4.54。

明苑周围酒店与豪宅林立，除了四季酒店（Four Seasons Hotel）和瑞吉酒店（The St. Regis Singapore），这一带也将迎来Artyzen Cuscaden Singapore和Edition Hotel等新酒店。

RGC董事长阿索克古玛和联席董事长波比（Bobby Hiranandani，阿索克古玛的儿子）在文告中说：“明苑在1980年代曾经是一个充满活力的都市生活中心，我们很高兴能参与着手复兴乌节路地段，恢复它应有的繁华。”

第一太平戴维斯大宗房地产交易和资本市场董事经理雷科（Jeremy Lake）说，明苑的成交价比项目保留价高出34％，“很多买家对明苑进行估价，我们收到了多份投标。”