致力打造善用科技创新企业 渣打创投通过新商业模式为银行客户排忧解难

未来的银行不只是提供传统银行服务，它们必须了解客户的需要并帮助他们解决问题。秉持着改变银行业DNA的理念，渣打创投（SC Ventures）致力于打造善用科技的创新企业，通过新商业模式为银行客户排忧解难。

渣打创投是渣打银行于2018年成立的业务部门，它的功能是探索新的商业模式，以及推动银行业的创新。53岁的渣打创投主管万森（Alex Manson）接受《联合早报》访问时指出，未来的银行业面貌将迥然不同，业者须了解客户的需要和他们想要如何得到帮助。

渣打创投至今成立15家企业，横跨数码经济及相关生活方式、中小企业供应链及国际贸易、数码资产，以及可持续及金融包容性等领域。这些企业中，包括了今年9月在本地登场的数码银行优信（Trust Bank）、在香港营运的数码银行Mox、中小企业电子商务平台Solv，以及提高供应链管理效率的TASConnect。

万森受访时说：“以在印度营运、针对中小企业的电子商务平台Solv为例，我们通过这个平台促进企业之间的电子商务往来，帮助他们扩大业务规模的同时，也为他们提供金融和其他商业服务。”

他指出，渣打创投是针对个别领域的客户需要，制定适合他们的解决方案，这样的商业模式不同于传统银行。“我们做这些是为了改变银行业DNA，塑造未来的银行业。”

万森是法国人，他担任渣打创投主管前，在渣打银行交易银行服务部任环球主管。他也曾在德意志银行和瑞士信贷任职。

目前利率处于高水平，起步公司融资面对挑战。尽管如此，万森说，渣打创投会继续成立新公司，并有多项交易在筹备中。他说：“我们向来谨慎投资，绝对不会为了快速争取客户，而投入烧钱或追求高估值的商业模式。我们会确保商业模式能够在不久的将来有一个赚钱的可靠途径。”

万森透露，接下来会专注于环境、社会与治理（ESG）领域，提供ESG验证（ESG forensics）相关的解决方案。与此同时，也会关注那些得不到充分银行服务（underserved）的人，为他们提供不同的融资方式。