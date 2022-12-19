海峡时报指数 ST Index

本栏于上周一（12日）曾论及指数于该周当向上回扯，以填补介于3252.25点与3252.37点之间的滑价，并可能填补介于3265.28点与3267.54点的缺口后，重返跌势；毕竟另一个介于3225.95点与3225.45点之间的滑价，尚未被填补。当时指数为3245.97点左右。见报当天指数上升至3255.61点，随即将上述第一个滑价填补。13日指数骤然上升至3278.13点，遂将上述第一个缺口填补，同时在介于3245.09点与3239.66点之间留下缺口。14日指数更进一步升试3293.47点，又在介于3274.96点与3271.28点之间留下缺口；15日指数回落至3256.79点，旋将此缺口填补。16日指数承前一天的跌势下探3237.79点，填补了上述第二个缺口，同时在介于3272.12点与3273.75点间留下缺口，估计指数将尝试跌穿位于3220.92点的“头肩形”颈线，若以此“头肩形”的高计自上述的颈线，可测得基本目标为3128.04点，当然，指数也必同时填补一个介于3211.20点与3173.18点间的缺口。由于上图中的“头肩形”右肩很可能是“复式”右肩，因此，指数过后当出现回扯，并可能升试3220.92点的颈线后，重返跌势。