金价走势 （以美元为单位）

本栏于今年9月6日曾论及金价若以左图中“斜向交叉”的第（三）与第（四）点价差的1.618倍，计自第（五）点，可测得基本目标为1534.84元。当时金价为1711.44美元左右。9月12日金价一度回扯至1734.99美元，无奈回升乏力。次日，竟下滑至1696.10美元，9月16日金价更下试1653.10美元，遂于当天以“转向”信号尝试回升。9月27日金价一度回扯至1687.89美元，可惜回扯依然无疾而终，截至9月28日金价已经下探1613.60美元，与上述1534.84美元的基本目标相去不远，遂于当天以“主要转向”信号进入回扯。10月4日金价上升至1729.39美元完成了左图中的（A）波，过后回落至11月3日的1615.59美元，此为（B）波，遂进入具三波的（C）波升势。11月15日金价上升至1786.35美元结束了（a）波，旋回落至11月23日的1727.50美元，随即于当天以“主要转向”信号完成了（b）波，遂进入（c）波升势。截至12月13日金价已经上升至1824.34美元，估计（c）波随时会结束，迄时金价当跌穿位于1613.60美元的支撑点。