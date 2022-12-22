联实全球商产信托 Lendlease Global Commercial REIT

这只股票于2019年10月31日升试0.93元后，随即于当天以“主要转向”信号进入三大波调整。2020年4月3日股价下跌至0.43元，并于该月每月一杆图以“转向”信号完成A大波，旋进入具三波走势的B大波回扯。同年6月19日股价上升至0.75元，又于当天以“主要转向”信号结束了（A）波，过后回扯至11月2日的0.57元，此为（B）波，遂进入具三波走势的（C）波。2021年元月15日股价上升至0.805元完成了（a）波，同年5月14日股价回落至0.67元结束了（b）波。同年9月3日股价上升至0.89元，不但于当天以“转向”信号完成了（c）波，同时也为（C）波画下句号，而B大波就顺利完成，旋进入C大波跌势。今年3月23日股价下跌至0.73元，且于其每周一杆图以“主要转向”信号结束了第（1）波，过后回扯至8月23日的0.855元，此为第（2）波。估计股价目前正处第（3）波跌势，一旦跌穿今年10月25日位于0.655元的低价，当挑战位于0.57元的支撑点。