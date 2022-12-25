利率攀升新项目缺乏 11月新私宅销量创两年新低

房贷利率攀升加上缺少大型项目推出，我国11月新私宅销量持续下滑，环比大幅减少45.1％至445个单位，创2020年4月以来的新低。当时是因实施疫情管控，新私宅示范单位关闭所致。

11月热销项目中，执行共管公寓（EC）登丰嘉园（Copen Grand）蝉联冠军，占总销量的四成。项目所剩的176个单位销售一空。

登丰嘉园由城市发展（CDL）和MCL地产（MCL Land）合作发展，共有639个单位，上月中位数尺价为1323元。

博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹说，在私宅价格上涨和房贷利率攀升的情况下，位置优越且又有价格优势的EC仍受到本地买家欢迎。

其他上榜项目的销量均不超过20个单位。瑞雅嘉苑（Riviere）售出19个单位，由上月的第四位攀升至次席。中位数尺价也从2955元上涨至3024元。项目近半年销售活跃，自2019年5月推出以来已售出87％的单位。

核心中央区（CCR）的新私宅销售稳中有升，占据销量榜单的三到五位。若不包括EC，核心中央区在11月的成交量占全岛销售总量的57.1％，为2009年12月以来最高。

绿墩雅苑（Leedon Green）以16个单位的成交量，再次登上排行榜前三。自2020年初推出至今，项目已售出近八成单位。

第一次上榜的One Holland Village，上月销量增加，以成交15个单位排行第四，中位数尺价为2886元。这个位于荷兰村地铁站的综合型项目今年前三季只卖出48个单位。

核心中央区与其他区房价差距缩小

Perfect Ten的销量则由上月的亚军下滑至第五位，共14个单位成交。

不过，Perfect Ten自今年第三季开始，一直稳居月销量排行榜前五。它从今年9月推出全部230个单位后，也已售出近八成。

世邦魏理仕（CBRE）东南亚研究主管宋明蔚说，随着核心中央区与其他地区的房价差距缩小，买家已看到这个地区私宅的潜力。

合登集团（Huttons）高级研究主管李思德说，外国买家增加推高了核心中央区私宅的销量。11月的外国买家比率增长至19.7％，比率仅次于2011年9月的20.2％。

莱坊（Knight Frank）研究部主管郑卫铭认为，今年剩余时间没有新项目推出又适逢假期，估计市场会较平静。

他预计全年新私宅总成交量约7500个单位。