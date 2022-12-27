港交所高层：与新交所竞争可使市场更大

新加坡与香港的竞争向来是热门谈资，香港交易所高层日前在新加坡受访时认为，新港交易所有各自的定位，两者都各有所长，可以在互补、竞争和合作下，把整体市场做得更大。

香港交易及结算所有限公司（HKEX）行政总裁欧冠昇（Nicolas Aguzin）和香港交易及结算所有限公司董事总经理、市场拓展联席主管鲍海洁，一个多月前访问新加坡时被媒体问及新港交易所的竞争问题。这是他们自疫情以来首次接触本地媒体。

在回答关于新港交易所的竞争关系时，鲍海洁说：“从香港角度，我们其实做的一直是连接性，我们希望能够连接世界、连接中国。我们更希望通过连接，把整个亚洲市场扩大。”

“我们的定位是在连接性，希望把中国的资产带给世界，还有把世界的资产带给中国，包括东南亚的公司。中国人如果有兴趣投资，可以通过我们这个桥梁去完成。反之亦然。我们这个定位是比较独特的，很难说是跟另外的交易所比较，其他交易所很难有这样的定位。”

她说：“所以我们很乐见各地市场不断的成熟，而各地市场在不断成熟时也需要与其他地方连接。这就是我们可以发挥更大作用的地方。从这个角度说，我们是在相互补充，然后竞争加合作。我们更多是希望双赢局面，整个地区层面的提升。”

欧冠昇则表示，竞争并非一定此消彼长，大家更多是想要使整体市场增长，因为机会是很大的，尤其是中国相关的产品。

他说：“我们是抢占了中国A50指数期货市场一部分的交易量，但这并不一定意味着新加坡的交易量就得下降。整个市场其实是变得更大。因此，我们很愿意和新加坡、东南亚的市场参与者以及世界各地的交易所，在更多方面进行合作。我并不认为是与新交所竞争，与中国大陆的交易所也一样。我们的目标是希望创造最佳的生态系统。”

欧冠昇说：“交易所都各有所长。新交所在外汇和固定入息产品实力很强，港交所在股市方面很强。在衍生产品市场，我们所做的已使整体市场更大。”

新交所多年来一直是个很国际化的交易所，外国公司占新交所挂牌公司总数约三分之一，占股市市值约40％。在新交所挂牌的中国公司有70家（一度超过200家），另有158家外国公司，包括不少东南亚公司，甚至是日本和以色列公司，并且有东南亚、中国、美国、欧洲和日本的房地产投资信托。大型中资企业则主要是选择到美国和香港上市。港交所是亚洲最大首次公开售股（IPO）市场，外国公司占港交所股市市值6.4％。

指香港体制虽不同 但多年来行之有效

新港两交易所都希望吸引新经济公司、特殊目的收购公司（SPAC）上市以及吸引外地挂牌公司前来第二上市。在吸引东南亚新经济公司上市方面，新港都没什么建树，眼看着冬海集团（Sea Group）、Grab，以及印度尼西亚的GoTo相继到美国上市。在新交所第二上市的公司有三四十家，其中有两家是在美国上市的中国公司。在美国上市的中国公司，主要是选择到香港第二上市。

在吸引SPAC上市方面，新港两地各已有三家和四家SPAC上市，但只是整体市场挂牌公司总数的很小比率。对此，欧冠昇说：“我不认为SPAC会是市场的一大块，我们今年有66家公司上市，其中四家是SPAC。我觉得这个比例是个好数字。SPAC只是多一个上市的方式，所以这已很好。如果上市的公司以SPAC为主，那我觉得可能有什么地方不对了。”

他表示，港交所的公司上市程序对发行商来说可能比较耗时，例如比到美国上市需要更多时间，因为美国推行披露制度。香港的体制虽不同，但多年来行之有效，平衡商家和投资者的利益。“有时候发行商会说我们太过严格，而投资者则认为应该确保信息正确以避免欺诈。”