海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于19日曾论及指数或将尝试跌穿位于3220.92点的“头肩形”颈线，若以此“头肩形”的高计自上述的颈线，可测得基本目标为3128.04点，迄时指数也必同时填补一个介于3211.20点与3173.18点间的缺口。当时指数为3240.81点左右。见报当天指数骤然上升至3272.35点，20日指数一度回落至3237.72点，过后回升至3262.37点。21日指数升试3262.53点，22日指数跳空以3262.40点开市，接着回落到3256.19点后，才回升至3278.88点。23日指数跳空下探3250.16点，同时在介于3261.99点与3269.53点间出现缺口；短期回扯，指数或将填补此缺口，过后重返跌势。毕竟位于3220.92点的“头肩形”颈线随时会失守，而填补介于3211.20点与3173.18点间的缺口，将是启动指数向下填补另一个介于3083.59点与3059.19点间的缺口的关键。特别是其每日一杆图中的“动力”信号已经下滑至0.0415处，随时会跌穿“中性线”而进入负号界域。与此同时，美国道琼斯工业指数的每月一杆图中的“动力”信号也已下降至0.1738处，跌穿“中性线”时也将带来了不可逆料的效果。