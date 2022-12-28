理财三招 从容应对消费税调高

慎理财●抗通胀系列

通胀持续走高、经济增长放缓，加上明年1月1日起消费税上调，你应该如何更好地平衡开支、精明理财呢？且看理财专家有何建议。

黄淑婷（28岁，项目经理）通常会在12月佳节时期花更多钱，给亲友购买礼物、参加圣诞派对和旅行。

但今年的情况稍有不同。虽然她仍打算庆祝佳节和参加聚会，但她会减少购买奢华的礼物，也不会去旅行。

黄淑婷说：“当然，我还是会给家人和朋友买礼物，但我设定了具体的预算并严格执行。”

她说：“今年，我提早买礼物，而不是等到最后一分钟才买，这样我就可以使用网上购物折扣券，还可以及时收到物品。”

黄淑婷与父母住在五房式组屋。她现在花钱更谨慎，因为她打算明年搬出去租公寓住。

她说：“我的确受到了高通胀和物价上涨的影响，但我不会让定下的计划被打乱。因此，我现在只是想尽我所能，节省开销。”

此外，消费税明年1月1日起从7％上调一个百分点至8％，也让黄淑婷有些担心。

她说：“我搬出去住可能会添置家具。我希望现在先买好家具，不用付更高的消费税，但实在没有地方放。”

今年来，我国核心通胀率（不包括住宿和私人陆路交通费）持续上扬，9月达到5.3％，10月稍微回落至5.1％后，11月则持平。

星展集团经济师谢光威说：“新加坡金融管理局一连五次收紧货币政策，以及全球通胀压力明显减弱后，本地的物价压力似乎有所缓解。”

但他指出，明年1月起消费税上调，将影响全年的通胀走势。

金管局预测，核心通胀率下来几个季度将居高不下，到明年下半年才会趋缓。

政府发放的80亿元定心与援助配套，将协助家庭应对生活费上升和消费税上调的压力。谢光威说：“这将为中低收入家庭抵消额外的消费税支出。”

他说：“虽然消费税上调会推高整体通胀率，但有了定心与援助配套，大多数新加坡人受到的冲击相对较小。”

第二阶段的消费税上调，即2024年起从8％调高至9％，又会是什么情况？

谢光威说：“虽然消费税将在2024年进一步上调，但今明两年全球货币政策收紧，到时全球通胀压力预计会更加缓和。

尽管如此，人们仍然应该谨慎花钱。星展银行财务理财规划部门主管陈勉孜说：“虽然一两个百分点的涨幅看起来可能很小，但供应商和商家因消费税调高而把额外的生产成本转嫁给消费者时，消费者可能会开始感受到影响。”

虽然消费税上调会推高整体通胀率，但有了定心与援助配套，大多数新加坡人受到的冲击相对较小。 ——星展集团经济师谢光威

那么，管理预算会不会变得更加艰难？那倒不一定。陈勉孜提供了一些应对消费税上调的简易方法：

■ 调整开销

随着通胀不断攀升及明后两年的消费税上调，国人应留意自己的开销，并在必要时调整预算。

陈勉孜建议：“养成习惯，每月查看预算和开销，并做出必要调整。”

使用星展理财导航（DBS Nav Planner）这类人工智能数码咨询工具，也有助于掌握支出情况，并制定包含储蓄与开销目标的预算。

■ 学会省钱

陈勉孜建议大家掌握一些省钱妙招。

举个例子，如有计划中的消费，例如居家装修、年度付费或需要大件物品，可考虑在年底前完成。这么一来，就可避免因消费税上调而付更高费用。

陈勉孜说：“消费者可以先订购商品或签订服务，日后才付款。如果你在明年1月1日前支付商品和服务的费用，还是会按照7％收取消费税。”

在新加坡，只有年度应缴税营业额超过100万元的商家，才须取消费税。

因此，陈勉孜建议，“购买产品和服务时，可光顾小商家，这也意味着无须支付额外的消费税”。

她举例，人们可以选择规模较小的健身房而不是国际品牌健身房、去巴刹而不是超市买杂货，以及去邻里面包店而不是知名餐饮店买面包和糕饼。

■ 货比三家

消费税未来两年逐步上调，涨幅不大，但对财务健康带来长期影响。陈勉孜说：“每天要付更多的费用，意味着可供储蓄和投资的钱将减少。”

她建议，购买产品和服务时，应货比三家，这可以大大减少不必要的开销。

若上网购买产品，也应考虑消费税。明年1月起，向注册消费税的供应商或平台购买价值不超过400元的商品，通过空运或邮寄方式进口到新加坡时，也须支付消费税。

目前，只有通过空运或邮寄方式进口价值400元及以上的商品才须缴消费税。

为了更好地规划财务，可通过星展理财导航这类数码工具，计算和模拟现金流预测，以实现短期、中期和长期目标，包括退休需要。

【本系列由储蓄银行呈献，七之七】