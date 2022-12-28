辉盛国际信托 Frasers Hospitality Trust

本栏于今年6月10日曾论及这只股票其“动力”信号随时会穿上“中性线”进入正号界域，迄时当带领股价填补介于0.72元与0.735元间的缺口。当时股价为0.66元左右。6月13日股价骤然上升至0.695元，14日更升试0.70元，过后进入一段很长的横摆走势。8月2日股价一度升试0.71元，无奈这仅是昙花一现，过后重返横摆走势。从8月3日至9月9日股价仅在0.705元及0.695元间这狭小波幅中波动。9月13日股价跳空直试0.53元，遂在介于0.59元与0.705元间留下缺口，因此，估计上述的0.71元高位，应是C波中的（A）波，而（B）波又具五波。其中8月5日的0.695元为第（1）波，接着回扯至9月9日的0.705元则为第（2）波。10月21日股价下探0.425元完成了第（3）波，旋回扯至11月9日的0.455元结束了第（4）波，而第（5）波终于在11月24日下试0.42元时，以“转向”信号完成，同时为（B）波画下句号。估计股价已经进入（C）波升势，填补上述第二个缺口也就水到渠成。