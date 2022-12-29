一起学艺共同打拼走过30年 两伙伴把小装潢建筑公司做到上市

两个生意伙伴从当学徒时就认识，虽然辛苦携手创业逾30年，但他们都坚持不把各自的家族成员带入公司，而且打算在将来退休后把公司留给年轻一代管理人接班。

本地内部装潢与建筑公司立铠企业（Lincotrade & Associates）业务发展董事苏隆昭（55岁）和执行董事陈日明（58岁）接受《联合早报》访问时，道出他们与众不同的想法。

立铠企业创立于1991年，主要为商业房地产、住宅项目，以及示范单位和销售展厅提供装潢服务、改建与加建（alteration and addition）工程和其他建筑服务。

苏隆昭说：“我们的共识就是不把家人或亲戚带入公司，不管是我的儿子，他的子女，还是我们的太太，都不能介入公司的事务。”

与他颇有默契的陈日明接下去说：“就是不把裙带关系带到公司里。”

他们坦言，两人让公司上市的原因之一，也是希望未来他们退休时，与公司一起打拼的年轻一代员工能接手，让公司一直传承下去。该公司刚于今年8月8日在凯利板挂牌。

苏隆昭解释：“我们都是从学徒做起，了解如果我们的第二代进来公司，将没有那么容易就能接手业务。”

陈日明说，公司处理的工作繁琐和辛苦，并且不是短时间学习就能上手，“这种工作并不是受的教育越高就能够承担得了，要经历一段时间的磨炼和经验累积，才能够胜任。”

苏隆昭和陈日明是在1980年末担任学徒时认识。两人感情很好，因此在当了三年学徒，并在掌握了行业技能后，决定一起创业拼搏。

公司成立之初，两人生活日夜颠倒，24小时马不停蹄地轮班，因为客户“装潢处”须要在白天正常运作，所以他们只有在晚上才能进行工作。陈日明说，当时公司大小事务都得亲力亲为，包括投标工程，接送员工和搬运材料。

“曾经累到在高速公路开车时打瞌睡，幸好没有发生意外。现在想起来仍有点害怕。”

他们因此很珍惜公司员工的付出。可喜的是，公司的离职率低，目前在公司任职最短的员工也有六年，并且不乏在公司20多年的长期员工。

苏隆昭说：“我们从学徒做起，将心比心，能理解员工的辛苦和期望，所以尽可能协助员工提升技能，让他们拥有更好的发展空间。”

25余年前从学徒和小督工做起的一名职员，如今已升任公司的营运主管兼合伙人。

公司在冠病疫情阻断措施实施期间也坚持不裁员，即使对外劳也是如此。这些外劳来自印度、孟加拉、泰国和中国，其中有的已为公司工作超过10年。

苏隆昭说：“当时也不知疫情还得拖多久才结束，但把外籍员工送回国未免太无情了。”

公司这个充满善意的决定，也使得公司在工程恢复时，因为手头上不缺员工，而可以迅速重启及展开工作。

事实上，自成立以来，公司已碰过多次宏观环境带来的危机，但每次都能安然度过，这是因为两人总会预先做出规划，让公司有更多元化的业务，降低营运风险。

苏隆昭表示，他们每天都会探讨明后两年的需求情况，例如到时本地推出的公寓或办公楼项目会较多或较少。一旦确定方向，他们就会去向潜在客户推销公司的服务以及参与相关工程的竞标。

苏隆昭和陈日明当了30多年生意伙伴，当然也有看法不同的时候，他们如何化解分歧？

苏隆昭说：“我们有一个共识，就是一旦我们今天谈了这个问题，当天就要把问题解决掉。我们会按照共同的方向往前冲，如果意见又出现分歧的话，我们会坐下来再谈。”

两人的个性也完全不同，陈日明表示，苏隆昭具备行销的思维，善于辨识与争取机会，而他较为谨慎保守，若发现形势不对，就会适时提醒对方。

陈日明说：“因为我们的沟通与磋商，这么多年来，都做出了正确的决策，公司也才能够生存到现在。30多年了，真的不简单，很少有生意伙伴能够维持这么长久的关系。”

随着经济活动恢复，他们发现公司的业务增加了至少30%，需求主要来自酒店，其他还有示范单位和销售展厅。私宅销售展厅的工作增多，意味着接下来的公寓项目也会增加。

他们预料在未来两三年，装潢业的工程将会增加，而随着公司上市、品牌打得更响，预料也能够承接到更大的项目。

计划成立一部门 为组屋私宅提供装修服务

创立以来只做企业和政府项目的立铠企业，也计划成立一个部门，从小规模做起，为个别组屋和私宅住家提供装修服务。公司进行的调查显示，这个潜在市场的规模相当可观。

另外，公司也计划纵向扩展业务，正在探讨收购从事水电和机械与电子服务，以及装置冷气机的小型公司。

公司目前有接近100名员工。未来，队伍预计会增加至150人。