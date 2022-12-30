本栏于今年10月12日曾论及美元或将向下填补介于30.3080新台币与30.2810新台币间的缺口，且当试30.0671新台币的支撑线后，重返升势；毕竟挑战33.8350新台币的价位将是在所难免。当时美元兑新台币为31.7980左右。13日美元上升至32.0080新台币，过后一路挺升。10月25日美元终于上升至32.4080新台币，遂以“转向”信号完成了源自今年6月2日从27.3840新台币上升以来的第（3）波，旋进入第（4）波调整。回顾美元于2021年7月8日上升至28.3210新台币完成了第（1）波，接着以三细波下调至2022年元月18日的27.4020新台币，并于当天以“转向”信号结束了第（2）波，过后进入具五细波的第（3）波升势。所以，上述10月25日的32.4080新台币也就为第（3）波画下句号。11月15日美元下跌至30.8160新台币，此为（a）波，11月17日美元回升至31.3170新台币完成了（b）波。12月5日美元下滑至30.4010新台币结束了（c）波，同时为第（4）波画下句号。估计美元目前正处第（5）波升势，升逾32.4080新台币也就顺理成章。