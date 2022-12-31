约50新私宅项目明年推出 提供超过1万2000个单位

2023年将有约50个新私宅项目登场，至少有七个是超过500个单位的大型项目。

大多分析师预料，基于更多新项目推出迎合积压需求，以及更多外国买家将重返，本地新私宅市场在未来一年将保持活跃，房屋价格预料上扬介于2%至8%。

根据橙易产业（OrangeTee & Tie）提供给《联合早报》的数据，将有48个新私宅项目在2023年推出，单位总数为1万1391个。此外，武吉巴督西也会有两个新执行共管公寓（EC）推出，新私宅单位因此超过1万2000个。

代表中档公寓的其他中央区（RCR）会有最多单位推出，占总数45.3%，代表大众化私宅的中央区以外（OCR）和代表高档私宅的核心中央区（CCR）分别占31.&%和23%。

丹那美拉新综合项目 景乐苑1月登场

当中七个项目，单位数目超过500个，分别是Lentor Hill Residences、双悦园（The Continuum，800个单位）、The Reserve Residences、滨海景地段项目、惹兰登布树地段项目（Jalan Tembusu）、松林A地段项目和德明路地段项目，介于598个至1040个单位。

丹那美拉新综合项目景乐苑（Sceneca Residence）将在2023年1月登场，纬壹城（One-North）一带的博盛苑（Blossoms by the Park）和巴西班让的顶丽峰（Terra Hill）紧随其后。

其他将在来年第一季登场的新私宅项目，还有前安盛保险大厦（AXA Tower）地段的重新发展项目、惹兰登布树地段项目、Lentor Hill Residences、滨海景地段项目、安顺路的铂海峰（Newport Residences，前富士施乐大厦地段）、牛乳场一带的万景轩（The Botany at Dairy Farm）、双悦园、The Hill @ One North和The Reserve Residences。

合登集团（Huttons）高级研究主管李思德看好景乐苑、博盛苑和万景轩。他指出，以景乐苑来说，买家能够在100万元以内买到单卧房单位，而本地像该项目一样与地铁站连接的私宅项目不到5%。

博盛苑所在的纬壹科技城（One-North），私宅供应不多，上一个项目One-North Eden已售罄。同样的，顶丽峰附近早前登场的Kent Ridge Hill Residences，以及万景轩附近先前推出的岱莉轩（Dairy Farm Residences）也已卖完。

高利率未必影响新屋销售

房地产分析师王伽胜看好前湖畔公寓（Lakeside Apartments）地段项目。他认为，裕廊东目前只有嘉逸轩一个私宅项目，不足以应付这一带的租赁需求和来自组屋提升者的买房需求。若定价在每平方英尺1700元左右预料会被买家抢购。

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清则认为将在伦多（Lentor）登场的新项目会受到买家欢迎。这一带正在迅速转变为拥有大型购物商场和设施的新住宅区。

分析师认为新私宅市场将保持韧性，高涨的利率预料不会冲击买房需求。

孙燕清表示，许多在过去一年卖出组屋的屋主仍在寻找替代房屋。基于就业和收入增长良好，来自组屋提升者的房屋需求仍然强劲。

李思德认为高利率不太可能影响新屋的销售，并指本地房地产市场对高利率的抵御能力，与全球许多城市的房地产价格跌跌不休形成鲜明对比。

“这可能是由于投机活动少，而强劲的房地产市场可能会吸引更多海外买家的兴趣。”

孙燕清补充说，随着中国重新开放边境，预料将会有更多来自中国的买家重返新加坡房地产市场。

分析师普遍认为，尽管政府9月推出新一轮降温措施，市场如今也面对高通胀和经济情况不明朗的情况，但只要定价合理，来年新登场私宅应该会获得良好反应。