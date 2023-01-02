狡兔三窟迎接2023年股市

本栏在2022年年头虎年到来之际，以《通胀猛于虎》为题写道，在通货膨胀上涨的势头下，要在虎口拔牙，必须准备承担更大的风险。2023年是兔年，高利率以及经济衰退风险笼罩全球，投资者或许要有狡兔三窟的能耐，在资金配置上作出避险的准备。

2022年是血腥的一年，俄罗斯入侵乌克兰颠覆了全球的地缘政治格局，不少经济体把国家安全置于经济发展之上；2022年是个百物腾涨的一年，全球不少中央银行激进加息，告别了低通胀与低利率的年代；2022年也是全球抗疫进入拐点的一年，中国在岁末放弃了坚持已久的“动态清零”抗疫政策，完成了全球与病毒共存的最后一块拼图。

地缘政治矛盾激化、通胀与利率攀升，以及与病毒共存，相信会持续到今年。这会是影响今年股市的已知因素。然而，它们的发展方向以及如何交集，却是股市的未知数。这些未知的因素交集在一起，将加剧股市的波动，并可能导致股票估值出现错误的定价。

地缘政治冲突未知数 可为股市带来更大震撼

去年2月24日，俄罗斯挥军进入乌克兰，堪称股市的黑天鹅事件。在这之前，分析师普遍对“后疫情”时代的股市，抱持乐观的期待。即使俄罗斯在乌克兰边境集结大量坦克与军队，但是股市并没有充分反映战争爆发的可能性及其对全球的冲击。

在本区域，美国众议院议长佩洛西罔顾北京的抗议，8月2日高调访问台湾。这象征美国放弃了它对台问题的战略模糊政策，使中美关系陷入谷底。不过，即使华盛顿踩到北京的红线，股市并未作出太激烈的反应。

在2023年，俄乌战事是否会峰回路转，抑或走向核武冲突的不归路？中美两国在建立“护栏”过程中，美国是否会解除特朗普当政时对华商品实施的惩罚性关税，抑或在科技及其他领域进一步围堵中国？俄乌冲突与中美关系的交集，是否会使中俄加强军事合作，从而使全球陷入新冷战？

俄乌战事推高全球通胀，中美关系恶化颠覆全球的供应链与生产链。这都将影响股市的投资情绪与估值。一般上，股市走在经济的前头，能很快地提前将经济数据反映在股价上。然而，在地缘政治冲突方面，股市经常是在事件发生后作出反应。因此，地缘政治冲突的未知与突变，在股市可造成更大的震撼。

基金经理押注 通胀与利率见顶

美国联邦储备局去年内七度加息，基准利率从零至0.25%激增到4.25%至4.5%，这是2007年以来的最高利率；同期，欧洲央行四度加息，从负利率上涨至2%；最近，长期坚守超宽松货币政策的日本央行宣布，将10年期国债收益率的目标上限，从0.25%上调至0.5%左右。这被市场视为日本收紧货币政策的重大转向。

联储局激进的加息动作，并在压抑通胀方面展示的鹰派作风，引发市场对美国经济在今年可能陷入衰退的忧虑。不过，美国的通胀率最近回跌，联储局最近一轮加息50个基点，比之前连续四次加息75个基点低，使市场憧憬通胀与利率即将见顶。

美国银行上个月对基金经理的调查显示，高达90%的基金经理预计全球通胀水平将在未来12个月内下降。由于对通胀可能见顶的信心增强，基金经理押注市场将在今年出现逆转。

有分析师认为，经济数据越差，中央银行就越会放慢加息步伐，对股市是利好消息。有些甚至认为，经济数据差，会迫使中央银行停止加息或甚至减息，并从货币紧缩（QT）回到货币宽松（QE）的时代。因此，“（经济数据的）坏消息就是（股市）的好消息”。他们建议投资者买入在去年受打压的科技股，以收取市场逆转的红利。

上述调查的基金经理表示，高通胀是市场最大的“尾部风险”，其次是全球经济严重衰退和各国央行维持紧缩货币政策。尾部风险是指事件发生的概率很低，但一旦发生，对经济与金融市场的负面冲击特大。由于发生的概率低，尾部风险没有充分反映在股价上。

病毒变种风险难料 成股市尾部风险

中国是全球第二大经济体，它在坚守严格的防疫措施时付出巨大的经济与政治代价，也拖缓了全球经济复苏步伐。最近，中国在疫情防控政策上急转弯，标志着全球已采取与病毒共存的策略。病毒变种的风险，已不再反映在股票的估值上。

摩根士丹利最近上调中国股票在全球市场中的评级，这是该机构对中国股市维持23个月谨慎态度后做出的首次上调。香港股市在去年一度下跌至13年的低点，最近强力反弹。

上述美国银行的调查显示，74%的基金经理认为，中国将在今年底之前完全开放。中国经济在今年有望取得较强劲的增长，使投资者对于全球经济增长的展望，不再像过去那么悲观。

然而，与病毒共存并不意味着疫情已经过去。中国松绑防疫措施后病例激增，提高了病毒变种的风险。万一新变种病毒的传播性与致命性更强，新一轮的封控措施在所难免，股市也将会作出相应的反应。从这个角度而言，病毒变种也属于尾部风险。

再过三个星期，虎年即将离去，兔年即将到来。据说，兔子生性胆小敏感，容易受外界惊动，但它准备很多藏身之洞以躲避敌害。这是否会是2023年投资者的写照？无论如何，市场仍然充满许多尚未反映在股价上的不确定因素，投资者以谨慎谦卑的心态面对2023年的股市，或许可逢凶化吉。