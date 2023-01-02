今年首个新私宅项目 景乐苑首日吸引3000人预览

2023年首个推出市场的新私宅项目景乐苑（Sceneca Residence）的示范单位在星期天（1月1日）首日开放，迎来大约3000人预览。

发展商之一的中冶置地（MCC Land）星期天发表文告说，市场对这个丹那美拉的新项目反应热烈，当中包括不少外国参观者。

中冶置地新加坡首席执行官谭志勇说：“我们对于景乐苑示范单位开放首日便迎来大批参观者，而感到鼓舞，这天也是2023年的第一天。由于现在正值假期期间，有许多潜在买家和房屋经纪还在国外旅行，但仍有许多人前来。许多国家已开放边境，包括上个月开放边境的中国，所以这次的预览迎来更多外国访客。”

项目的另外两家联合发展商是Ekovest Developments和天阶控股（The Place Holdings）。

属99年地契 包括268个住宅单位

景乐苑是景乐（Sceneca）综合发展项目的私宅部分，位于丹那美拉克基连路（Tanah Merah Kechil Link），可直通丹那美拉地铁站。

项目还包括一座总楼面面积为大约2万平方英尺的商场景乐坊（Sceneca Square）。

景乐苑属于99年地契，由两栋楼组成，项目包括268个住宅单位。

一卧室和一卧室+书房单位的价格，分别从每平方英尺2069.11元和2016.73元起跳。两卧室和两卧室+书房单位的尺价，分别从1961.65元和1965.47元起跳。三卧室单位尺价从1952.43元起跳，四卧室单位尺价则从1966.40元起跳。

景乐苑将从1月14日开始接受订购。这个项目预计会在2026年第二季取得临时入伙证。