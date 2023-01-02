海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周二（27日）曾论及指数短期回扯或将填补介于3261.99点与3269.53点间的缺口，过后重返跌势。毕竟位于3220.92点的“头肩形”颈线随时会失守，而填补介于3211.20点与3173.18点间的缺口，将是启动指数向下填补另一个介于3083.59点与3059.19点间的缺口的关键。当时指数为3257.70点左右，见报当天指数跳空升试3277.94点，随即将上述第一个缺口填补，同时在介于3264.03点与3257.70点间留下缺口；28日指数回落至3256.24点，遂将此缺口填补。29日指数骤然下跌至3234.93点，同时在介于3257.00点与3266.97点间留下缺口。30日指数已3259.23点跳空开市，并一度上升至3261.88点，遂将上述第五个缺口的大部分填补，过后渐渐滑落至3247.85点，最终以近乎当天低点的3251.32点闭市。由于指数在过去两周的波幅，仅在3234.93点及3278.88点间，因此，在这么狭小的波幅中摆动，仿佛在逐日筑砌一个“头肩形”的右肩，而填补上述第二个缺口，就变成更加逼切；毕竟另一个更大的“头肩形”，也在等候着其右肩的形成。