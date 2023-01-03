丹那美拉商住新项目衔接地铁站 直达市中心

衔接丹那美拉地铁站，直达市区中心，集商业、休闲、娱乐、住宅为一体，融入环保与智能设计的综合发展项目Sceneca，完美结合景乐苑（Sceneca Residence）公寓及景乐坊（Sceneca Square）商场，全面打造便利、舒适、奢华的生活居家体验。

在寸土如金的新加坡，结合住宅与商场并衔接主要交通枢纽的综合发展项目总是特别引人注目。毕竟这类的项目一直以来都让许多买家和投资者青睐有加，交通便捷是其受欢迎的主要原因。综合发展项目毗邻地铁站、巴士转换站、轻轨列车站等主要交通枢纽，实现无缝衔接；购物商场更是位于公寓下方，拥有各种便利设施如超市、零售店、娱乐中心、咖啡座、餐厅、银行等等，这种随手可得的便利让买家们趋之若鹜，它的高升值潜力以及高租金收益，往往一开盘便抢购一空。

如今，新加坡东部的丹那美拉克基连路（Tanah Merah Kechil Link）即将推出一个崭新的综合发展项目Sceneca，这个衔接丹那美拉地铁站的景乐苑公寓及景乐坊商场占尽了地理优势，坐享工作与生活的便利，投资自住皆宜，可说是本季度备受瞩目，询问度最高的项目之一。

红土色外墙设计 彰显丹那美拉地名精髓

负责Sceneca设计的ADDP Architects公司资深建筑师邓国泰受访时表示，这个发展项目是他迄今为止最富有情怀的设计，因为在公寓外墙的设计上，他做出了新尝试，以红土色作为外墙主色，加上纹理作为装饰。他说，这些设计都是从丹那美拉的地名和历史中汲取的灵感。

邓国泰解释，“丹那美拉”在马来语中意为“红色山崖”：“我希望Sceneca的设计能成为新加坡东西线地铁站的一个地标，因为这个项目就直接衔接丹那美拉地铁站。”

建筑师邓国泰从丹那美拉的地名和地理环境获得设计灵感。（图/新报业媒体）

衔接地铁站 环境设计闹中取静

预计2026年交房的景乐苑公寓，由两座14/15层的高楼组成，总共有268个公寓单位，单位类型包括一卧室、一卧室+书房、两卧室、两卧室+书房、三卧室、四卧室，以及四间顶层豪华四卧室公寓。

邓国泰的设计优势在于有效地将空间最大化，与周围环境融为一体，可以同时享受室内与户外生活。项目照顾到每个细微之处，大到整体建筑，小到绿道地灯，都体现出现代建筑与自然环境的再创新。

景乐苑衔接丹那美拉地铁站，在享受交通便捷的同时，也完美地实现进则繁华，退则隐逸的闹中取静。邓国泰表示，“我们的设计概念是把住宅建在商场后方，并抬高住宅空间离地面的高度。这样一来，即便地铁站人来人往，也不会影响住户的生活质量。”

景乐苑公寓闹中取静，住户既可享受便利的交通，也可保有隐私。（图/商家提供）

更便利的是，住户可以使用电梯或通过24小时有盖走廊，从地铁站直接进入住宅。公寓楼下便是商场、地铁站和巴士站，轻松衔接全岛各地。在享受生活便捷的同时，又保留豪华公寓自身的隐秘性。

生活住宅智能化 公寓休闲设施齐备

邓国泰也是新加坡绿色建筑委员会的主席，他关注可持续性发展，也将可持续性元素注入公寓的设计。他指出：“最基本的是要确保通风良好，拥有充足的光线和空气，从而减少开冷气和开灯的需要。”如此可持续性的设计，对崇尚优质绿色生活的年轻家庭以及专业人士来说，极富吸引力。

此外，景乐苑公寓的设计也实现了智能化生活方式，通过手机遥控的智能家居系统，为住户的生活增添不少便利。

Sceneca园区设计也别出心裁，休闲设施包括俱乐部会所、健身房、50米的游泳池、水上步道、家庭休息室、休憩亭、儿童游乐场、儿童嬉水池、秋千花园、多功能大厅、烧烤亭等等。邓国泰表示：“我们能体会到住户有些时候只想宅在家不想外出，尤其是那些有小孩的家庭，更想在周末或假日在园区共享天伦之乐，所以我们设置各种休闲设施和‘休息空间’，让住户可以享受无与伦比的休闲时光。”

Sceneca园区拥有设备齐全的休闲设施，包括游泳池、休憩亭、秋千花园等。（图/商家提供）

在所有设施当中，俱乐部会所是最大亮点，这个高大宽敞的室内休息室设有落地玻璃窗和秋千花园，为工作或学习的住户提供一方静土。此外，休息室内还配置微波炉、冰箱和自动贩卖机等。

景乐坊商场 涵盖超市及社区活动广场

定位为综合发展项目的Sceneca，除了有景乐苑豪华公寓外，另一看点就是位于地面层的景乐坊商场，包括有一家一千平方米的超市及两个社区活动广场。

邓国泰表示，商场的设计风格将和公寓如出一辙，有餐馆、小吃店和咖啡座等餐饮场所。商场的营运也运用高科技，设有在本地罕见的“智能超市”，方便购物者。

景乐坊的绿洲广场可让住户和公众进行各种户外活动。（图/商家提供）

景乐坊商场外还有一片宽广的绿洲广场，让住户和公众在享受社区的户外活动时，也可品尝人间美味，共度悠闲时光。邓国泰表示，“东海岸是新加坡著名的休闲胜地，更是脚踏车骑士的首选，因此我们将在商场专门开设咖啡座，以吸引脚踏车骑士到这里歇脚。此外，活动广场也会举办各类社区活动、市集、快闪摊位等等，让一家大小能在‘足不出户’的情况下放松身心。不过喜欢宁静的居民大可放心，公寓和商场两个区域是分开的，因此居民不会有‘过度拥挤’的感觉！”

享地利之便 名校和商铺环绕

位于新加坡东部的Sceneca周围有地住宅环绕，尽享私人豪华地段的上等环境，交通更是无缝衔接和便利。对于驾车人士来说，只需几分钟车程，你就可以从Sceneca开往泛岛快速公路（PIE）、淡滨尼快速公路（TPE）和加冷—巴耶利峇快速公路（KPE）等高速公路。

丹那美拉地铁站更是横贯东西，与众多地铁线连结，要前往樟宜机场和星耀樟宜仅需乘搭地铁直达，车程六分钟，出国旅行非常方便，无需再提前几个小时赶赴机场。此外，景乐苑距离淡滨尼地铁站（东西线和市区线的转换站）只有两站，而前往巴西立地铁站（东西线和未来跨岛线的转换站）也只不过三个地铁站的距离。

不仅如此，这个发展项目周围设施齐全，靠近勿洛、淡滨尼、巴西立等社区，大型购物商场、名校、医疗、体育与会议设施，例如勿洛广场、世纪广场、樟宜坊、新加坡博览中心、丹那美拉俱乐部、樟宜综合医院、淡滨尼综合诊所、卍慈学校、嘉诺撒学校、圣公会中学和淡马锡初级学院，一站式满足衣、食、住、行、游、购、娱的多元化生活方式。

另外，闻名全岛的樟宜商业园就在项目地附近，而且商业园还在不断完善，不断吸引国际企业落地发展，高素质人才和高净值人群也在不断提升扩大。Sceneca的推出，必将吸引众多工商界人士落户于此。

示范单位开放 欢迎预约参观

Sceneca是由发展商中冶置业（MCC Land）、Ekovest Development和天阶控股（The Place Holdings）联合开发，示范单位现已开放，欢迎预约参观。

示范单位地址：位于丹那美拉地铁站旁边

预约电话：8338 7800

欲知更多详情，请浏览网站：scenecaresidence.com.sg

【本文由景乐苑呈献】