星狮地产（Frasers Property）

本栏于2020年11月12日曾论及股票能否填补介于1.20元与1.21元，介于1.21元与1.22元，以及介于1.30元与1.31元的缺口，难以逆料。不过一旦跌穿位于1.07元的“三角形”下限，可测得基本目标为0.70元。当时股价为1.14元左右。11月17日股价上升至1.23元，随即将上述第一及第二个缺口填补。11月25日股价终于上升至1.32元，遂将上述第三个缺口填补，同时为图中“三角形”的第（4）点画下句号，旋进入跌势。同年12月21日股价骤然下试1.18元，同时在介于1.25元与1.27元间留下缺口；2021年元月14日股价回升至1.28元，遂将此缺口填补。2月24日股价下试1.16元，并于当天以“转向”信号完成了第（I）波，过后回扯至4月19日的1.26元为第（II）波画下句号。去年2月24日股价终于跌穿上述位于1.07元的“三角形”下限，11月3日股价更下探0.845元结束了第（III）波。因此，估计股价目前正处第（IV）波回扯，或将尝试填补介于1.04元与1.05元间的缺口，然而，一旦跌穿位于0.845元的支撑点，当朝0.70元的基本目标前进了。