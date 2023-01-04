去年第四季环比微涨0.2% 私宅价格全年上涨8.4%低于前年

分析师认为，通胀高涨、房贷上扬，以及去年9月份的房地产降温措施降低许多买家的贷款上限，加上来年宏观经济展望更为疲弱，是造成房价涨幅放缓的原因。

我国去年第四季私宅价格环比微涨0.2%，涨幅低于第三季的3.8%；全年上涨8.4%，低于2021年的10.6%。

分析师认为，通胀高涨、房贷上扬，以及去年9月份的房地产降温措施降低许多买家的贷款上限，加上来年宏观经济展望更为疲弱，是造成房价涨幅放缓的原因。

预计接下来几个月黄金地段和市区边缘有更多新私宅项目登场，整体私宅价格指数预料将得到提振。

根据市区重建局星期二（1月3日）发布的初步预估数据，去年第四季新私宅交易量环比下挫49%至3135个单位，全年交易量比2021年减少36%，为2万1437个单位。

数据显示，去年第四季有地私宅的价格环比上扬0.5%，非有地私宅价格则微涨0.1%。

其中，代表中档公寓的其他中央区（RCR）的非有地私宅价格上扬2.6%，低于前一季的2.8%。

代表高档私宅的核心中央区（CCR）的非有地私宅价格上升0.5%，也低于前一季的2.3%。

代表大众化私宅的中央区以外（OCR）的非有地私宅价格则逆转升势，下滑2.6%，前一季上扬7.5%。

去年全年，核心中央区、其他中央区和中央区以外的新私宅价格，则分别上扬4.6%、9.2%和9.3%。

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清接受《联合早报》访问时说，全球各地的边境管制在去年基本上取消，许多国人都赶着去海外旅游，年底新私宅销售活动因此大幅减少。发展商在国人度假季节暂停推出新项目，使得第四季新私宅的销售量减少。

根据市区重建局房地产资讯系统（URA Realis）数据，不包括执行共管公寓（EC）在内，去年第四季只有666个新私宅单位售出，环比减少69.1%。与此同时，转售私宅环比减少36.4%至2360个单位。

新私宅占总私宅销量21% 低于第三季

若不包括EC在内，新私宅销量在第四季占总私宅销量的21%，低于第三季的35.4%；转售私宅则占总私宅销量的74.4%，高于上一季60.9%。由于转售私宅价格一般比新私宅价格低，前者占比的增加因此拉低了整体私宅市场的加权平均价格。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣表示，尽管房地产价格达到每平方英尺2000元以上的新高，中央区以外新项目仍被快速抢购。因此第四季中央区以外的非有地私宅价格下滑2.6%，令人感到意外。

他认为，大众化私宅价格下降可能是因为在第四季缺少这类私宅推出。另一个原因则可能是这类私宅的买家往往更容易受到房地产价格和利率上涨的影响。

合登集团（Huttons）高级研究主管李思德说，去年第四季预计有500个至600个新私宅单位推出，这是自2003年第一季推出506个以来，最低的季度登场单位数量。

他指出，去年全年共有4500个至4600个新单位推出，还不到2021年推出私宅单位的一半，创下有数据以来最少新私宅登场的纪录。

综合分析师预估，今年的整体私宅销量预料介于2万1000个至2万5000个单位，整体私宅价格预计上扬介于4%至9%。