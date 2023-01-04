《理财万事通》第179集：2023年该如何投资？

进入2023年1月了！2022年货币政策紧缩、俄乌战争、美联储大幅加息等一系列因素，导致全球经济增长放缓，消费者也因此遭遇了严重的生活成本冲击。 进入2023年，美国的通胀路径可能还有更多意外在等待着投资者。 有人说2022年是过渡的一年，而2023年就会是蓄势的一年。
本期的《理财万事通》现场，就有华文媒体集团《联合早报》财经新闻资深高级记者李可爱和香港城市大学特约教授曾渊沧博士，我们要一起来聊聊，投资者在来临的2023年将会面对到哪些风险和乱象，中美关系对未来市场的影响会是怎样的？
本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：
- 01:10.732 联储局升息的周期何时会结束？
- 02:29.029 中美关系如何影响通胀和中概股？
- 03:53.801 美市挂牌中概股是否值得投资？
- 05:16.151 “敏感”中概股有哪些？
- 06:10.833 科技巨头的股票在2023年是会继续下挫
- 06:10.833 哪支科技股会当红？
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