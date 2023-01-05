位居交通商业枢纽 丹那美拉新公寓自住投资皆宜

衔接丹那美拉地铁站，集商业、住宅、交通于一体，融入环保与智能设计的综合发展项目Sceneca，除了位居交通枢纽，连贯全岛和机场之外，也邻近东部商业枢纽，周边设施完善，满足自住或租赁需求，具有投资增长潜能。

同一区的房地产项目要脱颖而出，最大卖点是什么？中冶新加坡（MCC Singapore）首席执行官谭志勇表示：“连通地铁站和零售商场的综合发展项目，由于交通便利且租赁潜质相对高些，往往受到自住或投资购房者的欢迎。”

无缝衔接 横贯东西

Sceneca综合发展项目便是最佳例子，它的地点优越，无出其右。它不只是毗邻丹那美拉地铁站，更有遮盖的通道衔接两者。不论晴天或雨天、刮风或下雨，住户可以不必打伞，直接从公寓走进地铁站。同样的，住户也只要乘搭电梯下楼，就能到景乐坊（Sceneca Square）商场的超级市场、餐饮店和零售商店购物及用餐，尽享生活的便利。

景乐苑（Sceneca Residence）公寓衔接丹那美拉地铁转换站，而博览、巴耶利峇与淡滨尼地铁转换站也是近在咫尺，乘坐公共交通工具出行既轻松又方便。不仅如此，将来在双溪勿洛地铁转换站（汤申—东海岸线与滨海市区线）和巴西立地铁转换站（跨岛线与东西线）启用后，还可以从丹那美拉迅速抵达新加坡各个角落。遑论Sceneca非常靠近樟宜机场，更适合经常出差或出游的住户。

Sceneca与丹那美拉地铁站无缝衔接，可直达市区中心及全岛各地。（图/商家提供）

谭志勇指出：“连通交通枢纽也意味着景乐苑与岛国其他地区，包括未来的榜鹅数码园区、裕廊湖区、樟宜机场第五搭客大厦等，都拉近了距离。”

Sceneca并非中冶新加坡在东部的第一个房产项目。谭志勇表示，该公司早前在东部开发或项目管理的私宅项目有位于淡滨尼的The Santorini和The Alps Residences，以及位于巴西立的执行共管公寓Sea Horizon。“累积了经验，我们对东部现在及未来的发展、对购屋和租赁者的调查及统计等，都已深入了解。因此，我相信我们创建的Sceneca，必定能吸引买家，成为东部的焦点项目。”

投资与自住的理想选择

除了交通无缝衔接，周边的多样化设施也增强了Sceneca的吸引力。

东部的商业枢纽包括樟宜商业园、樟宜航空园、樟宜机场、淡滨尼区域中心、巴西立海岸工业园、新加坡博览中心；休闲娱乐设施如水上乐园Wild Wild Wet、礁湖国家高尔夫球及乡村俱乐部（Laguna National Golf and Country Club）、丹那美拉乡村俱乐部、巴西立公园、淡滨尼生态园；美食与购物商场如勿洛小贩中心、勿洛广场、世纪广场、淡滨尼天地、樟城坊、白沙坊、星耀樟宜等，都只有几个地铁站的距离。

此外，东部名校如卍慈学校、嘉诺撒学校、圣公会中学和淡马锡初级学院；医疗设施如樟宜综合医院、淡滨尼综合诊所等林立，也为Sceneca增值许多。

中冶新加坡首席执行官谭志勇指出，景乐苑不仅适合自住，也是具有投资潜能的房地产。（图/商家提供）

谭志勇表示：“不论是单身人士、年轻夫妇、小家庭到多代同堂的大家庭，景乐苑都是自住的佳选。同时，从投资的角度来看，景乐苑优越的地点和周边多项兴建中的基础设施极有可能将带来理想的租赁与增值潜能。”

他说明，随着新加坡计划加强其航空枢纽地位和能力，樟宜机场有望在未来多年继续发展，进而创造更多就业机会和高价值工作。而樟宜商业园则是一个庞大而成熟的商业区，是许多高科技、资讯科技和金融服务公司的所在地，这些都是政府近年来一直在推进的行业，鉴于此，他认为这将促使Sceneca成为在这些商业枢纽工作的业主，或国外租户的房屋良选，有利于自住和投资。

享受智能家居与休闲生活

在打造Sceneca综合发展项目时，中冶新加坡了解现代人对智能生活的追求，以及对身心健康的关注，所以在设计公寓和园区时别出心裁。

景乐苑公寓的设计实现了智能生活，住户可通过手机遥控智能家居系统，为住户的生活增添不少便利。

景乐苑的建筑设计，实现进则繁华，退则隐逸的闹中取静。（图/商家提供）

为让住户保留隐私，并有宁静的居住环境，景乐苑的建筑设计考虑周全，住宅建在景乐坊商场后方，并抬高住宅空间离地面的高度，远离喧嚣，使住户在享受交通便捷的同时，也完美地实现进则繁华，退则隐逸的闹中取静。

定位为综合用途发展项目的Sceneca，除了有景乐苑豪华公寓外，另一看点就是位于地面层，面积2万平方英尺的的景乐坊商场。商场除了有餐馆、小吃店和咖啡座等餐饮场所，还设有智能超市。谭志勇表示，在公寓园区设立餐饮、购物和休闲设施，为住户增添便利，这对住户是一大优势。

Sceneca包含景乐苑豪华公寓，以及位于地面层，面积2万平方英尺的的景乐坊商场。（图/商家提供）

此外，Sceneca也有两个开放区域——绿洲广场和活动广场。活动广场适合举办快闪摊位、义卖会和休闲活动，从而吸引人流。另一方面，宽广的绿洲广场，则可以让住户和公众在享受动态社区缤纷生活场景的同时，也可以悠闲地品尝美食或进行休闲活动。

示范单位开放 欢迎参观

Sceneca是由发展商中冶新加坡（MCC Singapore）、Ekovest Development和天阶控股（The Place Holdings）联合开发，预计2026年交房，由两座14/15层的高楼组成，总共有268个公寓单位，单位类型包括一卧室、一卧室+书房、两卧室、两卧室+书房、三卧室、四卧室，以及四间顶层豪华四卧室公寓。



景乐苑示范单位现已开放，欢迎参观。

示范单位地址：位于丹那美拉地铁站B出口旁边

预约电话：8338 7800

欲知更多详情，请浏览网站：scenecaresidence.com.sg

【本文由景乐苑呈献】