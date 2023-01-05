海陆控股 Hai Leck

这只股票于2009年9月24日上升至0.49元完成了（A）波，遂进入（B）波回扯。2012年3月27日股价下跌至0.145元结束了（B）波。2014年9月29日股价上升至0.56元，旋于其每周一杆图以“主要转向”信号完成了（C）波，同时为A大波画下句号，接着向下回扯。2016年元月21日股价下探0.21元，并于当天以“主要转向”信号结束了B大波；此后股价进入具三波的C大波升势。2017年8月4日股价上升至0.47元，随即于其每月一杆图以“主要转向”信号完成了（a）波；过后回扯至2020年3月19日的0.25元，此为（b）波，旋进入一个具五波走势的（c）波。期间第（1）波又可细分为五波。2020年4月13日股价上升至0.43元结束了第（I）细波，过后回扯至同年10月5日的0.30元，此为第（II）细波。2021年2月11日股价上升至0.49元完成了第（III）细波，而第（V）细波于同年10月21日的0.52元结束，同时为第（1）波画下句号。估计股价目前正处第（2）波调整，一旦结束，当尝试升逾0.56元的阻力点了。