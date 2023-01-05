海陆控股 Hai Leck

订户

文 /

来自 / 联合早报

发布 / 2023年1月5日 5:00 AM

16/12/201829/12/2022
16/12/201829/12/2022

字体大小:

这只股票于2009年9月24日上升至0.49元完成了（A）波，遂进入（B）波回扯。2012年3月27日股价下跌至0.145元结束了（B）波。2014年9月29日股价上升至0.56元，旋于其每周一杆图以“主要转向”信号完成了（C）波，同时为A大波画下句号，接着向下回扯。2016年元月21日股价下探0.21元，并于当天以“主要转向”信号结束了B大波；此后股价进入具三波的C大波升势。2017年8月4日股价上升至0.47元，随即于其每月一杆图以“主要转向”信号完成了（a）波；过后回扯至2020年3月19日的0.25元，此为（b）波，旋进入一个具五波走势的（c）波。期间第（1）波又可细分为五波。2020年4月13日股价上升至0.43元结束了第（I）细波，过后回扯至同年10月5日的0.30元，此为第（II）细波。2021年2月11日股价上升至0.49元完成了第（III）细波，而第（V）细波于同年10月21日的0.52元结束，同时为第（1）波画下句号。估计股价目前正处第（2）波调整，一旦结束，当尝试升逾0.56元的阻力点了。

订阅登录，以继续阅读全文！

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

更多精彩内容

新春好料
别错过!
你的
生肖运程
能吃是福
好料通吃
 
世界大解说
  世界大解说
 
分析时政动态
  分析时政动态
 
今天看什么
  今天看什么