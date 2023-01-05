如小孩需呵护关爱 养黑水虻有方转化厨余有道

近年，愈来愈多企业和消费者意识到永续发展的重要。回收废弃物，把废弃物升级再造成更具有经济价值的商品，已经成为许多人创业的推动力。本系列采访三家起步公司，了解他们如何为生态环境尽一份力。

既要营养均衡，还要顾及生活环境的温度与湿度。若食物或环境不理想，会闹脾气“离家出走”。这里形容的是黑水虻（Black Soldier Fly）。

育有一名儿子的潘颂恩在照料黑水虻所须付出的呵护与关爱，和养育一名小孩几乎无异。“有的时候小朋友会闹脾气，黑水虻的幼虫也一样。如果它们不喜欢你给的食物，他们也会闹脾气。”

潘颂恩大约三年前成立了Ento Industries，一家以黑水虻制成饲料和有机肥料的起步公司。

创业前，潘颂恩在岳父创立的厨余管理公司重南（Tiong Lam Supplies）任职，起初负责营运，后来从事业务发展。

“不是很多人了解厨余管理，我加入之后希望借用过去在行销广告业的经验，让更多人知道这个行业。不久后，我接到很多酒店和餐厅的询问，是否可以协助回收厨余。”

潘颂恩指出，大多数厨余管理公司回收的是面包和豆渣这类同质性高和偏干燥的厨余，熟食和蔬果等厨余因种类多元，每天可以回收的量也不固定，较少公司愿意回收。

接到愈多询问，潘颂恩愈感到无奈。“我们有很好的物流管理，回收厨余不是问题，问题是如何处理这些厨余。”

潘颂恩不断上网搜寻资料，也亲自到国外拜访不同的公司，希望能引入一些已经成熟的技术。在过程中，潘颂恩经由一名新加坡同行提起，才接触到黑水虻。

“我当时还在考虑其他方案，但我愈深入了解黑水虻，愈觉得可行。黑水虻本来就存在自然界，它们可以分解很多食物，是处理厨余的最佳天然选择。”

期间，潘颂恩前往马来西亚拜访了几家同样采用黑水虻处理厨余的公司，他更坚定这是可行的方案。

与大学合作开发养殖黑水虻“秘方”

然而，养殖黑水虻和潘颂恩过去的经验是风马牛不相及。加入重南前，潘颂恩主要在快速消费品（FMCG）行业从事行销广告的工作。

正因为缺乏经验，潘颂恩经历了一次不小的“震撼教育”。他回忆，有一天早上走进公司，感觉到有异物从二楼掉落到头顶上，伸手一模，竟然是黑水虻的幼虫。

潘颂恩赶紧跑上二楼，发现地上爬满了幼虫，令他大吃一惊。“当时我们还在试验阶段，大约有40至50个托盘，养着数十万只幼虫。那一次真的是梦魇！”

细细探究，潘颂恩发现幼虫是因为食物不足，才“离家出走”。

经过两年多的摸索，潘颂恩透露，公司已经发展出一套适合幼虫的配方。“这里面涉及很多科学知识，所以我们和一些大专学院合作，例如新加坡国立大学，研制出一套稳定且适合养殖黑水虻的配方。”

潘颂恩说，如果营养不足，将影响幼虫的生长速度，成虫也无法产下足够的卵。形容这是公司的“秘密武器”，就像厨师的烹调“秘方”，潘颂恩表示不方便透露配方内容。

产能计划扩大至目前五至10倍

为了处理更多不同种类的厨余，公司也研发出一套处理流程，让黑水虻更容易分解一些经过预先处理的厨余。

“一般厨余管理公司只能处理两三种厨余，我们目前可以处理五种不同的厨余。除了一般的豆渣和啤酒糟，我们还可以处理果皮和菜梗等大部分公司不愿意回收的厨余。”

目前，Ento每日可以处理1公吨厨余。每100公斤厨余，可以制成20公斤有机肥料和15公斤饲料。黑水虻的排泄物可制成有机肥料，幼虫则用来制成动物饲料。

潘颂恩说，公司接下来的重点是扩大产能，把每日可以处理的厨余增加到五至10公吨。

此外，公司也要提升养殖黑水虻的效率，并朝更加数据化的方向发展。“我们的设施看起来很简单，不像高科技公司，但我们须要收集很多数据。”

潘颂恩举例，幼虫在分解厨余的代谢过程中会产生水蒸气，造成生长环境的湿度上升。如果控制不好，将影响幼虫生长。

“我们还有感应器监测室内的风速。如果风速太慢，不能有效驱走湿气，导致温度过高，幼虫也不喜欢这样的生长环境。”

毫不起眼的黑水虻，养殖过程充满了学问。从最初的一无所知，到现在已能清楚区分幼虫不同的生长阶段，潘颂恩认为，这是打造循环经济（circular economy）的一个途径，把厨余升级再造成更多价值更高的产品。

除了动物饲料，Ento目前正在和一些宠物食品公司合作，利用黑水虻幼虫制成宠物饲料。

“如果与其他种类的蛋白质相比，我们认为昆虫蛋白是更可持续的方式。比方说鱼粉制成的饲料，拖网渔船在捕鱼时，不论大鱼、小鱼或幼小的鱼儿都被捕捞上来，破坏了自然界的生态系统。”

新加坡企业发展局城建方案与可持续发展执行署长黄慧燕告诉《联合早报》，企业和消费者越来越意识到可持续发展的重要，对绿色创新的需求将不断增加。

“升级再造，减少对新资源的需求，带来了新的机会。企业可以利用废弃物或副产品，为具有生态意识的消费者创造新产品。”

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