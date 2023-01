坐落东部生活气场 勿洛新综合住宅项目满足便利需求

勿洛拥有完善的生活与康乐设施,包括购物商场、熟食中心、湿巴刹、院校学府、体育中心等,这使勿洛成为许多本地人梦寐以求的东部居住地。勿洛市镇中心新综合住宅项目Sky Eden@Bedok能满足一切生活需求,让您尽享各种衣食住行方面的便利。

勿洛市镇中心活力蓬勃

勿洛是新加坡最著名和最受欢迎的成熟住宅区之一,从四通八达的勿洛市镇中心,无论是到东部商业园工作,或往返机场出差、旅游,还是前往市区都十分便捷。勿洛毗邻勿洛蓄水池和东海岸,葱葱郁郁、蓝天碧水的环境,也近在咫尺。想享受大自然,脚踏车骑行便可到达。居住在此,更可以在这块美食宝地寻觅多道本地特色风味。

曾坤坤(前排右)和妻子陈俐蒖(前排左)和两个儿子都喜欢在东部生活,购买矗立于勿洛市镇中心Sky Eden@Bedok的决定,是让梦想成真。(图/星狮地产提供)

育有两个青春期的儿子的曾坤坤(47岁,房地产行业)和妻子陈俐蒖(45岁,护士),最近在Sky Eden@Bedok购买了一个单位,几番考虑后决定在勿洛置业,除了是想住得更加靠近亲人,活力十足的勿洛中心是让他们动心的主要原因。

虽然勿洛与东部其他新镇比起来相对的成熟,但勿洛仍然朝气蓬勃,从旧商场“华丽变身”为综合住宅项目的Sky Eden@Bedok就位于生活气场极强的市镇中心。该项目由本地著名发展商星狮地产(Frasers Property)开发。

在过去25年间,星狮地产在本地建造逾2万2000户居所,在设计、建筑、施工创新和可持续性发展方面的耕耘,在全球和本地业界获得到认可,享有盛誉。该集团近期的其他标志性开发项目包括,位于新加坡河畔的Riviere公寓,以及综合住宅项目,如位于榜鹅的Watertown和义顺的North Park Residences。

发展商规划出的闹中取静般的空中花园,让住户在都市的喧闹中还能保有难得的宁静,成为都市人心仪的居住环境。(构想图/星狮地产提供)

闹中取静 通勤便利

勿洛的综合发展项目很少,曾坤坤偏爱Sky Eden@Bedok的闹中取静,不仅可以享有勿洛中心的无尽便利,更可以享受犹如田园般的花园式家居环境,而决定在这里安居。

步行3分钟至4分钟就可以达到勿洛地铁站,所有日常所需也能在所处的市镇中心找到。曾坤坤表示:“这里的交通真的很便捷。项目地点位置佳,离什么都很近,但住在这里,我也不需要担心人潮过多。”

衔接这综合住宅项目的有盖人行道可直达连接勿洛巴士转换站和商场。无论是前往淡滨尼的Tampines 1商场或世纪广场 (Century Square),还是樟宜机场和星耀樟宜,乘搭地铁只需三个站就可抵达,而樟宜商业园和樟城坊(Changi City Point)距离勿洛仅两个地铁站的车程,巴耶利峇区域中心则是三个地铁站的距离。

傍晚时,与家人朋友到无边游泳池在水中放松,享受夕阳。(构想图/星狮地产提供)

休闲选择琳琅满目

许多人将购买公寓和楼盘当作是一项长期投资,曾坤坤表示:“有一天,等孩子长大搬走了,我和妻子就会在这里养老,因为这里的设施都非常靠近,非常方便。我的岳母和几个亲戚也住在勿洛,到时候找亲朋好友叙旧聊天也十分便利。”

平时在家喜欢下厨烧菜的陈俐蒖​​表示,宽敞的厨房对她非常重要,所以Sky Eden@Bedok的实用设计就十分贴近曾家的需求。“一旦迁入这里之后,我无需再囤货了,随时都可以下楼到临近的超市和湿巴刹采购杂货和新鲜肉类与蔬果。”

日常生活所需和设施,于Sky Eden@Bedok方圆300米内都能找到,例如24小时营业的昇松超市和职总平价超市、咖啡店、银行、各种商铺和便利店。在住宅的步行范围内,就有两家商场,共有超过200家商店。

而说到美食,勿洛中心也是著名的勿洛熟食中心的所在地,琳琅满目的本地风味小吃如水粿、菜头粿、炒粿条、海南鸡饭、沙爹、卤面、云吞面挑逗您的味蕾。意犹未尽?勿洛周围还有几个著名的熟食中心等待您发掘!

从Sky Eden@Bedok,骑行脚车只需8分钟就能到达东海岸公园。(档案照)

除此之外,曾坤坤表示自己会更勤于运动,花更多时间和家人在临近的东海岸公园进行户外活动,拉近他与两个孩子之间的距离。

对喜欢户外活动的人士来说,勿洛的休闲选择可是非常之多,可前往勿洛体育场和勿洛心动大厦(Heartbeat@Bedok),使用设施或参与社区活动。从公寓通过“户外游乐廊道”(Outdoor Play Corridor)骑行8分钟,即可抵达东海岸公园,而前往勿洛蓄水池则需7分钟。这条长达四公里的廊道是条脚踏车道和人行道,将勿洛中心与东海岸公园和勿洛蓄水池公园相连接。

具有吸引力的三大优势

Sky Eden@Bedok 距离勿洛综合交通枢纽、完善的便利设施和著名院校仅一步之遥。从公寓开车仅约20分钟就可以抵达中央商业区,而到新加坡最大的购物区乌节路,也在20分钟以内,更是轻易连接到东海岸公园大道(ECP)和泛岛高速公路(PIE),就能轻松到达新加坡任何角落。

著名院校方面,靠近这个公寓的中小学和初院包括卍慈小学、育能小学、圣安东尼女校(小学)、圣斯德望学校、淡马锡小学、维多利亚中学、圣公会中学、淡马锡初级学院、维多利亚初级学院、淡马锡理工学院和新加坡科技设计大学。公寓临近多所学府,成为家庭及未来计划生子的夫妇的首选住宅。

同时拥有交通便捷、设施便利、环境清幽三大优势,这使得Sky Eden@Bedok在推出的第一天就取得了75%的销售佳绩,在118个住宅单位中,所有两卧室单位均已售罄。其余的三卧室和四卧室单位,面积介于1087平方英尺到1302平方英尺不等,价位分别是从219万9000元和260万8000元起 。毕竟Sky Eden@Bedok是近期十年来在勿洛市中心推出的首个综合住宅项目,对购房者具有巨大的吸引力。

位于勿洛市中心的Sky Eden@Bedok地理位置优越,靠近地铁站和巴士转换站,购物商场、小贩中心、菜市场、超市等设施一应俱全。还好发展商选择重新开发,将商场改建为综合用途,我才有机会买入如此罕见的住宅发展项目。

——曾坤坤(47岁,房地产经纪兼买家)

每层都设有绿植仿佛处于空中花园,每天回家都能感受到绿意盎然的鲜活生气。(构想图/星狮地产提供)

花园式度假屋

Sky Eden@Bedok的设计理念是让每一个家都可毗邻一个花园(A Garden Next To Every Home)。因此,公寓的每一层楼都被绿化覆蓋,形成一个垂直的绿化带,再加上小区内大量的绿化装饰,绿油油的一片赏心悦目的同时,起到舒缓和减低热度的作用。

谈到绿色生活和维持身心健康,公寓也添加了以健康为灵感的综合办公设施,将共享办公室的概念搬到公寓内,巧妙结合生活、工作和娱乐的居家生活愿望。

其他松懈身心的设施还包括俱乐部、社区农场花园、附烧烤架的社交凉亭、游泳池、游乐场、健身房和蒸汽浴室。

而公寓内的设计以灰白棕为主色调,简约时尚,让您在家独享属于自己的宁静生活。除了配备智能家居之外,厨房用具采用德国著名品牌Bosch,而卫浴则使用瑞士品牌Geberit和德国品牌Hansgrohe,从选品牌这个事情上就能感受到发展商的用心,让住户享受高品质的生活。

