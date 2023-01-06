国浩房地产 Guocoland

本栏于2022年10月20日曾论及这只股票于9月13日上升至1.81元，完成了源自2011年元月14日从2.85元以五波下跌以来的第（4）波回扯。估计股价当向下填补介于1.56元与1.53元间的缺口，且在跌穿1.41元的支撑点时出现骤跌，当时股价为1.62元左右，10月25日股价骤然下跌至1.50元，遂将上述缺口填补，同时在介于1.54元与1.59元间留下缺口。26日股价再试1.50元的价位未果，旋完成了图中的第（I）波，随即进入第（II）波回扯，而此第（II）波又具三波。11月7日股价上升至1.59元，随即填补了上述第二个缺口。11月14日股价上升至1.61元结束了（a）波，接着缓缓回落至11月23日的1.55元，此为（b）波；24日股价跳空上升至1.58元，同时在介于1.56元与1.55元间留下缺口。12月5日股价上升至1.67元完成了（c）波，同时也为上述的第（II）波画下句号。因此，估计股价已经进入第（III）波跌势，当向下填补上述第三个缺口，并在跌穿位于1.50元的支撑点时，朝1.41元的重大支撑点前进。