陈企业：新变异毒株造成疫情反复 是影响经济发展主要风险之一

中国对亚细安的出口开始超越美国。中国跟亚细安的贸易关系是很重要的，亚细安是中国的后院，所以如何趁中国发展，与它一起合作，这是很重要的……中国经济增长如果放缓一个百分点，新加坡的增长将放缓超过一个百分点，在区域市场受到的影响最大。 ——新加坡太平洋经济合作委员会主席陈企业博士

新的冠病变异毒株出现造成新一波疫情、气候变化、保护主义和贸易战加剧等，都是可能影响全球以及新加坡今年经济增长的潜在风险。

新加坡太平洋经济合作委员会主席陈企业博士星期六（1月7­日）在《联合早报》经济展望暨投资讲座2023，以“新加坡在去全球化挑战中逆流而上”为题发表演讲时，提出上述观点。

陈企业对我国政府在抗疫期间积极推高疫苗接种率，并推出财政政策支援小商家，减少商家受到的冲击，表示肯定。“我们的政府在抗疫的整个过程，我给它打80分以上。”

可是，陈企业指出，新的冠病变异毒株出现，造成新一波疫情暴发，进而影响经济发展，依然是许多亚太学者、商家和政府官员担心的主要风险之一。

坚守四大核心利益在国际左右逢源

此外，中国和美国之间的贸易竞争日益白热化，也是国际社会高度关注的。陈企业认为，中美贸易对抗，新加坡不仅要避免选边站，更要左右逢源。

“我们一方面要安全，另一方面也要经济发展，我们怎么样能够左右逢源，这是我们可以思考的。我认为新加坡须不断向国际社会重述四个重要的核心利益。”

他说：“首先，只要是区域发展、按照游戏规则的国际化贸易，我们都支持。不论是美国、中国或任何一个欧盟国家，只要他们不支持全球化，以及不支持全球化的游戏规则，我们都不能够苟同、不能同意。”

此外，任何可以推动区域发展的基础建设，对新加坡的蓬勃发展很重要，可以带动就业，是新加坡的第二个核心利益。

陈企业认为，对贪污零容忍，高度重视公司治理，是新加坡的第三个核心利益。“最后一个当然是区域的稳定安全，谁给区域带来不安定，我们就不能跟他们合作。”

他进一步指出，中国对亚细安的出口开始超越美国。“中国跟亚细安的贸易关系是很重要的，亚细安是中国的后院，所以如何趁中国发展，与它一起合作，这是很重要的。”

陈企业引述世界银行的数据，中国经济增长如果放缓一个百分点，新加坡的增长将放缓超过一个百分点，在区域市场受到的影响最大。

曾渊沧：中美关系或逐渐转好

不过，陈企业对我国2023年的经济展望相对乐观，认为国际旅游业复苏能带动经济增长。“贸工部预测今年经济增长0.5％至2.5％，我认为应该会落在2.5％左右。”

在同场讲座上，香港城市大学特约教授曾渊沧博士以“乱象丛生中的永续投资”为题发表演讲时也指出，中美竞争是影响经济和投资的一个重要因素。

他认为，10个亚细安成员国都清楚表达了不选边站的立场，中美无法强迫任何一个成员国选边站。

“亚细安现在是中国对外贸易最大的伙伴，是一个很大的经济体，而且可以很肯定亚细安将来会发展成一个好像欧盟这样庞大的经济体。”

尽管当前中美竞争激烈，曾渊沧却认为中美关系会慢慢和好，特别是中共二十大后，中国国家主席习近平成功连任，对美的强硬立场可能会开始放软。

曾渊沧在演讲中也分析了今年全球股市的走势，以及他对美国联邦储备局货币政策的看法，这部分的内容将在1月9日的《联合早报》详细报道。