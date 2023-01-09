海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（2日）曾论及指数填补介于3211.20点与3173.18点间的缺口，变得更加逼切。当时指数为3251.32点左右。3日指数一度跌穿位于3220.92点的支撑线，直试3212.63点。4日指数一度回落在3238.70点，并以近乎全天最低的3242.46点闭市。5日指数跳空而上，直试3297.34点，由于升势特急，不但填补了介于3261.88点与3266.97点间的缺口，同时也在介于3262.38点与3242.46点间留下缺口；6日指数以全天最高的3290.32点开市，过后下跌至3271.08点，同时在介于3290.32点与3292.66点间留下缺口；估计指数向上回扯或已成了临别秋波，而填补上述第三个缺口也就不容置疑了。环顾全球主要股市的指数，其中一部分指数，每月一杆图中的“动力”信号已经逼近“中性线”，随时会有跌穿“中性线”而进入负号界域，迄时将带领指数骤跌。这包括全澳指数，道琼斯工业指数，纳斯达100指数，日经225指数，S&P500指数，德国DAX指数及法国CAC40指数等。究竟是什么重大事件令指数骤跌？投资者自己去猜想吧。