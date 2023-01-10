鸿福实业 Hong Fok Corporation

本栏于2021年11月11日曾论及这只股票的基本目标为1.245元。当时股价为0.80元左右，可是股价过后却缓缓下滑。2022年3月8日股价下试0.695元才完成了图中的第（五）点，因此，若以图中第（三）及第（四）点价差，计自第（五）点，可测得的基本目标应为1.175元，果然，股价过后渐渐上升至2022年4月21日的1.07元，遂于当天以“主要转向”信号完成了图中的（a）波。22日股价跳空下试0.925元，同时在介于0.97元与0.98元间留下缺口。5月10日股价下跌至0.84元，12日更下试0.825元结束了（b）波，随即进入（c）波升势，而此（c）波又具三波走势。6月8日股价上升至1.02元，且于当天以“转向”信号完成了a波，接着回扯至6月17日的0.92元，此为b波。8月15日股价上升至1.18元完成了上述的基本目标，也结束了c波，同时为（c）波画下句号，旋出现调整。截至10月17日股价已经下探0.89元，估计调整或将在短期内结束，因此，股价能否升逾1.15元的阻力点乃至关重要。