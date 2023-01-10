联储局或放缓加息 中国重开边境 利好消息带动亚股 海指重新站上3300点

辉立证券的首席股票经纪谭莹莹指出，有些投资者持观望态度，他们担忧美国通货膨胀和经济增长前景，留意联储局主席鲍威尔的公开演讲，以及即将出炉的美国消费价格指数最新数据，以进一步掌握联储局的加息路径。

美国联邦储备局可能放缓加息步伐的迹象，再加上中国边境重新开放的利好消息，带动亚太股市全面上扬，本地股市自去年8月份以来重新站上3300点。

首尔台北股市涨逾2.6％

反映本地蓝筹股走势的新加坡海峡时报指数星期一（1月9日）开盘跳涨并突破3300阻力线，一度上涨逾66点或2％，最高攀升到3343.47点，盘中遭遇投资者迅速套利而回吐些许涨幅，最终收报3305.67点，全日上扬28.95点或0.88％。

首尔和台北股市涨幅最显著，各涨2.63％和2.64％；香港上升1.89％，上海、深圳、悉尼和吉隆坡股市的涨幅介于0.58％至0.87％。

辉立证券的首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》访问时指出，海指盘中从全日最高位回落近50点，是因为市场有许多短线投资者。“他们情绪比较紧张，一见到公司股价上扬便趁机套利。”

她也指出，有些投资者持观望态度，他们担忧美国通货膨胀和经济增长前景，留意联储局主席鲍威尔星期二（1月10日）的公开演讲，以及星期四（1月12日）即将出炉的美国消费价格指数（CPI）最新数据，以进一步掌握联储局的加息路径。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）预测，美国CPI数据有可能带来令人鼓舞的放缓迹象。

美国去年12月份CPI料同比上涨6.5％，低于前一个月的涨幅7.1％及6月份的9.1％。

本地股市星期一全天全场交易量10亿9000万股，交易额13亿元。上升股341只，下跌股241只。

30只海指成份股升多跌少，22只上扬，三只持平，五只跑输大盘。领涨的是泰国酿酒（Thai Beverage），上扬2.9％至0.71元。扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）则领跌，下跌1.63％至1.21元。

银行股表现不一

占海指权重最大的银行股表现不一，星展集团（DBS）上涨2.26％至35.25元，华侨银行（OCBC）上扬1.6％至12.7元，大华银行（UOB）下跌0.55％至30.67元。

个股消息方面，Civmec闭市后宣布争取到西澳大利亚总值超过3亿3000万澳元（约3亿零400万新元）的铁矿石项目合同。该股收报0.575元，涨0.88％。

大信商用信托（Dasin Retail Trust）委任商业咨询公司FTI Consulting作为顾问进行独立的业务审查，主要目的是评估和检验集团财务状况，作为与四个离岸设施的借贷方讨论贷款延期的依据。该信托收报0.26元，跌3.7％。

Rex国际（Rex International）披露，集团持股86.37％的子公司Masirah Oil在阿曼第50区块的尤姆纳（Yumna）油田，去年第四季钻井活动已完工。该股报0.215元，涨4.88％。

胜科海事（Sembcorp Marine）披露，集团向挪威渡船公司Norled交付第三艘零排放、完全由电池供电的Ropax渡轮。该股收报0.135元，涨0.75％。