中国重新开放和美元指数回落 吸引投资者重返亚太股市

中国重新开放以及美元指数连续回落吸引投资者重返亚太市场，衡量亚太区域大市值股市走势的MSCI亚太指数（MSCI Asia Pacific Index）从去年10月的低点回弹超过20％，进入了定义上的牛市。不过，分析师认为现在就断定亚太整体市场已由熊转牛还言之过早。

香港恒生指数星期二（1月10日）闭市比去年10月的低点飙涨45.27％，已进入牛市。上海和深圳股市这段时间分别上涨9.54％和9.23％。

随着中国股市的持续反弹，亚太股市扭转了去年的熊市表现。MSCI亚太指数星期二闭市报161.77点，比去年10月的低点上涨20.45％。

辉立证券投资组合经理韩巍博士在接受《联合早报》访问时说，中国二十大闭幕后，市场预期中国政府可能逐步改变清零政策。随后的发展与预期相符，推动区域股市持续走高。近日中国政府又表达了对高科技企业的扶持，让全球的中概科技股受益，进一步提振了中港股。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮说，美国10年期和三个月的债券收益率从去年10月底出现倒挂，让市场预测美国联邦储备局会在今年放缓加息步伐以避免经济硬着陆。这促使美元从去年11月开始下滑，遭到投资者抛售。而中国政府的政策转变，吸引投资者转向今年更具升值潜力的人民币。随着更多人民币涌入股市，推动了中国股市上涨。

新加坡海峡时报指数星期二收报3262.91点，较去年10月21日的低点上涨9.86％，涨幅甚至超过上海和深圳股市。

韩巍博士说，本地后疫情的经济恢复有条不紊，加上中国全面开放将加快区域贸易和旅游业的恢复，让海指中长期的整体趋势向好。从技术层面看，海指已在3220点至3300点盘整一段时间，高位抛售压力得到有效释放，盘整后有效突破3300点的机会相当高。

分析师：今年股市不会一帆风顺

板块方面，韩巍博士指出，蓝筹股和银行股有机会继续走高。短期热点除航空旅游板块外，医疗板块也可能伴随中国游客的涌入而受到追捧。另外，处于超卖情况的科技股也有可能出现进一步反弹。

对于亚太市场是否已由熊转牛，王彬妮认为还为时尚早。她指出，今年股市将不会一帆风顺。一方面，受通胀升温影响，日本央行去年12月把10年期国债收益率从0.25％上升至0.5％，可能将成为全球市场的定时炸弹。此前受惠于日元低利率，很多机构投资者借贷日元炒股。如果日本央行把债券收益率继续调高，将引发全球机构投资者抛股还贷。另一方面，美国经济衰退是一把双刃剑。它虽可减缓联储局加息幅度，但同时这也会影响企业盈利和发展。

韩巍博士也提醒投资者要保持谨慎乐观。首先，联储局还会继续加息以对抗通胀。短期内，中国开放带来的乐观情绪使得很多股票已超买，区域股市短期套利风险升温。海指本周冲高回落就显示出投资者情绪还并不稳定。

盛宝银行（Saxo Bank）策略师渣娜娜（Charu Chanana）说，亚太股市飙涨后出现获利回吐很正常。虽然市场要面对日本央行转鹰和企业盈利下降的风险，但亚太股市的潜力在今年仍高于全球其他股市。