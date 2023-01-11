新交所上市公司独董任期 上限将定为九年

新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）将把上市公司独立董事的任期上限定为九年，同时从即日起取消用来保留长期任职独董的两级投票制。

监管公司也强制要求上市公司在年报中披露董事和首席执行官的实际薪酬和细目。

新交所星期三（1月11日）发布文告宣布上述规则修改。

限制独立董事任期和披露董事和首席执行官实际薪酬等建议，来自于企业治理咨询委员会（CGAC），并在去年11月展开的公众咨询中获得广泛市场支持。

监管公司说，作为过渡期，任期超过九年的独立董事仍可继续担任独立董事，直到上市公司在截至2023年12月31日或之后的财政年度举行年度股东大会（AGM）。这将给予公司一年多的时间来寻找新独立董事。

上市公司可考虑通过董事会多元化理事会（Council for Board Diversity）、新加坡董事协会（Singapore Institute of Directors）和其他及相关专业协会，协助公司寻找新独立董事。

披露董事和首席执行官实际薪酬的规则，则在截至2024年12月底或之后的财政年度所编制的年度报告中开始生效，须披露的信息包括基本或固定工资、可变动或与绩效相关的收入或奖金、福利、授予的股票期权、基于股票的奖励以及其他长期奖励等。

文告说：“尽管在咨询过程中市场提出对竞争、敏感性和隐私等各方面的担忧，但参与公众咨询者大多支持这项建议。监管公司也认为，提高透明度将让投资者能评估董事和首席执行官是否获得了适当的奖励。”

金管局同日修改公司治理守则

监管公司首席执行官陈文仁认为，这些规则修改是让上市公司董事会注入新技能、经验和知识的好机会，对公司长期发展具有重要意义。

配合新交所宣布，新加坡金融管理局同一天修订《公司治理守则》（Code of Corporate Governance），以反映新交所监管公司上市规则的修改。

金管局文告也说，从2025年1月1日起，房地产投资信托（REIT）管理公司披露信托董事和首席执行官薪酬的要求，将从遵守或解释改为强制性。

金管局助理局长（资本市场）林端利说：“高标准的公司治理，特点在于强大的问责制和透明度，它们对在维护投资者对新加坡资本市场信心方面至关重要。最新规则修改符合全球最佳做法，是进一步加强董事独立性、鼓励董事会更新和改善市场的重要步骤。”

多家机构对新交所的规则修改表示欢迎。企业治理咨询委员会说，大家普遍支持上市规则修改，这些修改也大致符合其他主要上市管辖地的做法。

新加坡证券投资者协会（SIAS）会长大卫·杰乐（David Gerald）希望上市公司接受这些新规则，因为这将提高公司治理水平，进而改善整体市场标准。

新加坡董事协会主席黄素燕则说：“当前公司运营环境迅速变化，对董事会广泛背景和专业知识的要求比以往更高。新交所的规则修改有助董事会和提名委员会评估和寻找可推动公司未来发展、具有相关经验和技能的新董事。”

另一方面，根据新交所发布的公众咨询书回应，大多数人赞同任期上限定为九年，因为这与金管局要求银行、保险公司和房地产投资信托管理公司的董事任期为九年的规则相符。一些受访者同意硬性规定独立董事任期上限，有助于促进董事会独立性。

一小部分反对这规则修改，理由是难以寻找合适独立董事人选，特别是较小型公司或那些需要特殊技能的专业行业。

对此，监管公司指出，在新规则下，上市公司仍可保留长期服务的独立董事，只不过得重新委任他们为非独立董事。

它说：“上市公司将自行决定适当董事会规模和组成，以适应它们的发展情况并满足监管要求。”

新加坡证券投资者协会会长大卫·杰乐希望上市公司接受这些新规则，因为这将提高公司治理水平，进而改善整体市场标准。