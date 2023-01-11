联明集团 Lian Beng Group

这只股票自2008年10月28日下试0.08元后，旋于每周一杆图以“转向”信号止跌回升，同时进入五波升势。2009年8月19日股价上升至0.33元完成了第（1）波，随即回扯至2010年6月2日的0.24元，同时于该月每月一杆图以“转向”信号结束了第（2）波，接着进入具五波走势的第（3）波升势。2011年7月27日股价上升至0.40元完成了第（I）波，过后回扯至同年10月4日的0.29元，此为第（II）波。2013年7月15日股价上升至0.585元，同时于每周一杆图以“转向”信号结束了第（III）波。同年7月23日股价升试0.72元结束了第（V）波，同时为第（3）波画下句号。2016年元月28日股价下跌至0.40元完成了第（4）波；2017年11月1日股价上升至0.84元结束了第（5）波，过后进入三波调整。2020年3月20日股价下试0.31元完成了（A）波，接着回升至2022年元月17日的0.555元，此为（B）波。估计股价当向下填补介于0.47元与0.465元间的缺口，一旦跌穿位于0.36元的支撑点，当有骤跌。