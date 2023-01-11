租金收益高两成 去年新私宅转售收益没有显著优于旧私宅

资料显示，去年竣工的部分主要新私宅平均每平方尺转售价格比开盘价上涨介于3％至25％，平均涨幅约15.3％。而非有地私宅转售价格显示，2022年11月的转售私宅比2019年11月高出23％。

2022年竣工的许多新私宅转售收益没有显著优于转售私宅，不过租金收益约高两成。

今年竣工的新私宅将比去年多两成，分析师认为，它们的升值潜力将与去年新私宅涨幅相当，而租金虽有望继续上扬，但涨幅会有所放慢。

房地产分析师王伽胜说，以投资为目的的买家多数会考虑转售市场，因为转售私宅除了升值收益外，租金也是一笔可观的收入。而新私宅买家的主要目的还是自住。

对于只考虑买新私宅的投资者，他们通常会购买新项目中剩余的单位，因为这些单位一般会有清仓价。

在私宅租赁方面，王伽胜说，新私宅的现代化设计和全新设施让租户乐意支付更高的租金。

根据99.co、合登集团（Huttons），以及橙易产业（OrangeTee & Tie）提供的数据，去年竣工的部分主要新私宅平均每平方尺转售价格比开盘价上涨介于3％至25％，平均涨幅约15.3％。而99.co和SRX最新的非有地私宅转售价格显示，2022年11月的转售私宅比2019年11月高出23％。

例如，去年下半年取得入伙证（TOP）的东景苑（Parc Esta）和顺福轩（JadeScape），去年平均交易尺价分别比开盘时的平均尺价高出20.3％和13.1％。

橙易产业研究与咨询部主管孙燕清说，一般来说，从发展商手里购买开盘价的私宅价格会较优惠，升值潜力也较大。不过近几年，面积大的转售单位更受到市场欢迎，从而推动了转售私宅价格大幅上涨。

合登集团高级研究主管李思德说，新私宅增值幅度的差别除了市场需求外，发展商的定价也是重要因素关键。过去一年里，私宅租金大涨，这让很多以投资为目的的买家将视线投向转售市场。

李思德说，新私宅的租金价格会比“老私宅”高出约20％。如第10区海德丽苑（The Hyde）的两卧室的租金在5250元至8100元，而附近Belmond Green的两卧室单位租金则只在3150元到6037元。

新旧公寓租金差别约20%

孙燕清也认为，新老公寓的租金差别在20％左右。不过，单位面积和房型也是影响租金的重要因素。

对于今年将要竣工的项目，孙燕清列举了几个2019开盘并于今年将要竣工的主要几十大项目，包括聚宝园（Treasure at Tampines，2203个单位）、锦泰门第（Parc Clematis，1468个单位）、悦湖苑（The Florence Residences，1410个单位）和南峰雅苑（Avenue South Residence，1074个单位）等，这些项目都于2019年开盘。

其中，分别于2019年3月和8月底推出聚宝园和锦泰门第，开盘时的平均尺价为1280元和1580元。根据市区重建局数据，它们去年下半年的转售平均尺价比开盘价各上涨22.1％和15.3％至1563元和1822元。

孙燕清说，视购买时间而定，今年竣工项目的整体平均转售价格将比开盘价上涨介于10％至15％。

王伽胜说，由于近两年房产市场火热，今年竣工的私宅价格应该比开盘价上涨15％至20％。新私宅在竣工之后两年的涨幅仍可达每年5％，而从第三年到第五年的涨幅将减少至3％至4％

租金方面，李思德预计，今年私宅租金仍将上涨，但全年涨幅会放缓至10％至15％。