垃圾变家具赋予废物新生命

近年，愈来愈多企业和消费者意识到永续发展的重要。回收废弃物，把废弃物升级再造成更具有经济价值的商品，已经成为许多人创业的推动力。本系列采访三家起步公司，了解他们如何为生态环境尽一份力。

化废为奢华是ipse ipsa ipsum家具的宗旨，无论是什么废料都有机会成为这个品牌制造的家具的投入原料，幕后的头脑就是创始人曼格拉（Saurabh Mangla）。

很多人从事与可持续性相关的生意都先从产品着手，但是曼格拉则是受到祖父的影响，先从环境、社会与治理（ESG）中的社会开始。

定制家具商曼格拉的祖父是辜加雇佣兵，二战之后退休回到印度的一个村庄做起银器生意，其中一个目的是让村内的妇女有工作赚取收入。

当曼格拉在2016年创立公司时，已经察觉越来越少人会使用银叉或银汤匙之类的器皿，他首先考虑到的是这些年来为家族生意付出辛劳的工匠们该何去何从？

曼格拉说：“这些工匠来自印度和尼泊尔交界的穷乡僻壤，面对的问题跟我们都市人很不一样，他们的烦恼是家里的牛死了，无法给家人提供牛奶，又或者是因为大雨把屋子的墙壁冲坏了，需要修复等生活上的问题。”

利用印度工匠 为电影打造高档家具

于是，他创立的家具公司充分利用当地人的匠艺打造品牌旗下的高档家具，而公司初试啼声的作品是为好莱坞电影《疯狂富豪》（Crazy Rich Asians）提供42件家具和物品。

ipse ipsa ipsum在拉丁文里指的是他、她和自己（himself, herself, itself），顾名思义就是个人、工匠和设计师的联合创作。设计师与顾客沟通后呈献提案，然后再由印度的工匠手工完成。制造过程不时与顾客沟通，让他们知道过程和进度，这么一来，顾客会有高度的参与感，对定制的家具也格外有感情。

曼格拉说：“参与感除了能让个人与那件家具建立感情和回忆，更重要的是能让顾客更珍惜物品，不会随便丢弃。”这也是他聪明的地方，以情感捆绑物件减少浪费。

在印度出生，已是新加坡公民的曼格拉在介绍他的作品时，总是要记者猜家具的原材料是什么？比如一张充满质感，沉甸甸的金色椅子和咖啡桌，表面看上去像路边混凝土护柱，敲一下又像铁的声音，结果答案是汽水铝罐。

“本地的公寓多有阳台，我想有什么素材可以经得起日晒雨淋，看起来又有格调与品味，于是想到铝不会生锈，这套户外家具就这样诞生了。”

曼格拉说，铝罐是向印度收旧货的人购买后加工处理的。很遗憾无法向本地的旧货郎买铝罐，因为要在本地冶炼价格太高昂。他说，用循环废物做原料，源头分类和加工的管控至关重要，如果处理不当，后面的工序和成品会出问题。

陈列室里的家具多采用可持续素材，比如塑料、弃木、植物和海洋塑料垃圾等。最令人惊讶的是一块地毯，摸上去与一般绒布编织的无异，但百分之百的原料是宝特塑料瓶。塑料化为纤维后再制造成纤幼的线，由工匠用手编织而成。

“我们几年前承诺不会因为要制作家具而砍伐树木，因此店里没有木制家具。不过，我们发现很多人对木制家具仍然情有独钟，于是开始利用清拆的木门、木窗来建造家具。再有剩余的小木头，工匠们就用它们拼凑成木质桌面，就像拼布被一样，废物利用。”

除了大家熟悉的循环原料以外，曼格拉也利用电子垃圾，如电脑主板融入家具的设计，切题之外也不时提醒用家环保的重要性。

“我正在为一家科技公司制造一台会议桌，于是建议利用顾客公司制造出的垃圾，融入会议桌的建造中，一来切合公司的业务主题，二来帮忙他们履行可持续性的承诺。很多企业都有可持续性议题的抱负但就是不知道如何落实，我的角色就是协助提供解决方案。”

曼德拉说他现在的工作就是到不同的机构了解他们产生什么样的垃圾后建议如何利用它们循环再造。对他而言，可持续性并不只是碳信用、减少碳排放或再循环而已，要成功营造循环经济，必须给予可持续性一种抱负才能真正持久。

“如果旧物循环再用它还是原本的物品和样子很难吸引人，但如果赋予这些垃圾新生命，让大家看到它可以变成奢华品，接受度和实行度将大大提高。”

由于售卖的家具完全手作因此价格不低，为了让客户有更大的信心定制，曼德拉把3500个样板放上平台，让潜在买家通过利用扩增实境（AR）对比装修或原有家具摆设的匹配度再决定最后设计和颜色的选择。

过去两年，曼德拉的营收增加了300％，显示大家对可持续性的支持和认知有所提高。不过，他认为要在新加坡制造他的家具挑战很大，因为本地缺乏工匠和技术。此外，零售业也很难聘请员工，他希望政府能多在提升行业形象上给予更多的帮助以吸纳更多人才加入。

未来，曼德拉有意拉拢外地合作伙伴扩展海外业务，今年1月19日将首次把品牌带出国门到巴黎参加展销会。他说这些年在本地所做的可持续发展努力，国外市场的反应将会是公司的一个成绩单。

（三之二）