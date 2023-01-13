福源金属制造 Hg Metal Manufacturing

本栏于2022年2月8日曾论及这只股票当向下填补介于0.335元与0.33元及介于0.315元与0.31元后，重返升势。当时股价为0.37元左右，可是股价并没有立即进入调整，而是渐渐上升。3月21日股价上升至0.405元，由于升势特急，造成介于0.395元与0.385元间留下缺口，过后一路挺升。5月4日股价上升至0.455元，且于当天以“主要转向”信号完成图中的第（5）波，同时为第（I）波画下句号，旋进入三波调整。5月6日股价跳空下试0.38元，同时在介于0.385元与0.425元间留下缺口。5月9日股价下试0.37元后，6月17日股价第五度下试0.37元完成图中的（a）波。7月22日股价上升至0.43元，随即将上述第四个缺口填补。8月3日股价上升至0.45元，旋于当天以“主要转向”信号结束了（b）波。9月26日股价骤跌至0.245元，旋将上述第一及第二个缺口填补，完成（c）波，同时为第（II）波画下句号。估计股价已经进入第（III）波升势，一旦突破0.45元的阻力点，当有可观的升幅。