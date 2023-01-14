路孚特：市场动荡 全球绿色ETF 去年净流入资金锐减60.3％

全球以环境、社会与治理（ESG）为主题的绿色交易所挂牌基金（ETF）继续受到投资者青睐，不过在市场动荡下，去年净流入资金同比锐减60.3％。

金融数据科技公司路孚特（Refinitiv）提供的数据显示，全球绿色ETF去年净流入资金计657亿2811万美元（约873亿新元），显著低于2021年（1654亿2484万美元）和2020年（992亿2965万美元）。

路孚特旗下基金分析公司理柏（Lipper）亚太区研究总监冯志源接受《联合早报》访问时说，即便大多数投资去年都表现疲弱，但绿色ETF仍连续三年取得资金净流入。

他认为，ESG依然是许多投资者所关注的热门话题，企业也越来越重视ESG，这将继续支持绿色ETF普及化和资金净流入。

“可持续投资引起了更多资产管理者的共鸣，并成为投资者更重要的考虑因素。”

冯志源注意到，为了应对冠病疫情，越来越多投资者“大幅”或“适度”增加了ESG投资，对ESG的兴趣与日俱增，这反映出投资者担心许多公司正面临越来越大的ESG风险。此外，亚洲各地政府进一步加强ESG风险方面的监管机制以及执法能力。

辉立Nova分析师林知霖受访时指出，绿色ETF对散户投资者而言是一个具吸引力的投资机会，面临较低的下行风险。

“虽然亚太市场今年有可能走弱，具体取决于中国重新开放程度，不过我们相信拥有积极ESG政策的公司应该面对更少业务中断的问题，长期将带来更稳定的利润。”

在新交所挂牌六绿色ETF 去年四只取得净资金流入

目前共有六只绿色ETF在新加坡交易所挂牌，它们主要追踪股票和房地产投资信托（REIT）的表现，当中四只在去年取得净资金流入，共计3亿8760万元。南方东英银河联昌富时亚太低碳指数ETF被投资者最多净买入，达3亿零370万元。

这个ETF由南方东英资产管理（CSOP Asset Management）携手银河—联昌证券（CGS-CIMB）推出，追踪富时亚太低碳精选指数的表现，该指数从富时亚太指数成份股中选出具低碳排放特征的大中型股票。它去年9月28日上市，截至去年12月底总回报率达4.55％，是六只本地绿色ETF之中，唯一获得正回报率的。

对于上述ETF的强劲表现，林知霖认为，中国重新开放以及当地过渡至清洁能源是主要推动力。化石燃料储量和碳排放量较少的公司在富时亚太低碳精选指数有较大权重，而以地域分布来看，中国在该指数比率占14.46％。

不过新交所市场战略师霍维（Geoff Howie）强调，上述ETF能获得正回报率，因为它是在去年9月底上市，因此避开了富时亚太指数去年首三季的20％跌幅，该指数去年第四季回升4％。