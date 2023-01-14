伟高达风险投资创办人陈诚锦：解决环境和社会问题 企业才能吸引投资者目光

永续发展·ESG

企业若要走得远，它们不仅要能够赚钱，还须解决环境和社会问题，才能吸引投资者的目光。

伟高达风险投资公司（Vickers Venture Partners）主席兼创办人陈诚锦接受《联合早报》访问，以问答方式分享公司如何打造影响力投资组合，以及什么样的企业能够为社会带来正面影响。

问：公司在打造影响力投资组合时采用什么策略？想要带来什么样的正面影响？

答：我们在2008年开始投入环境、社会与治理（ESG）领域，但是只专注于避开投资那些有不良政策和实践，如使用童工和剥削劳工的企业。今天，我们不仅要避开投资于这些企业，还要在某种程度上推进人类文明发展，因此我们更专注于为重视ESG和可持续发展的企业提供资金。

在打造投资组合时，我们会根据联合国可持续发展目标（United Nation Sustainable Development Goals，简称UNSDG）来评估企业带来的影响，以及评估可持续发展风险和其他ESG因素的表现。我们认为深度科技（Deeptech）公司在帮助解决世界面对的一些问题方面最有潜力。

今天，我们有约80％资金部署在那些将为世界带来正面影响的突破性科技。

问：公司在寻找投资对象时有哪些考量因素？如何筛选企业？

答：在寻找投资对象时，我们一般会关注生物科技与医疗保健、人工智能、先进材料、机器人技术、光子学（photonics）和量子运算（quantum computing）等领域的科学发现或工程创新所引进的新兴科技。我们一般会投资于已经开发可行产品，但需要资金将产品推出市场的企业。

筛选企业时主要有三个考量：

一、科技——它得是目前还没面市的突破性产品。

二、市场风险——产品须能够迎合庞大市场的需求，面对的市场风险低或无风险。

三、知识产权——产品的知识产权可获得保障。

问：公司部署影响力投资组合时面对什么挑战？如何应对？

答：深科技企业可能需要更长时间以及大量资金，才能将这些创新产品推出市场。因此，我们会对产品展开概念验证（Proof of Concept）才进行投资。

问：如何评估这些投资组合公司的表现？

答：我们会根据企业类型和它们的发展阶段来设定里程碑，然后追踪它们的研发和商业化的进度。

ESG指标方面，我们会通过一个数据平台来收集每个投资组合公司的信息，主要围绕在跟起步公司最贴切的治理问题。我们会对每个投资组合公司的表现进行比较，向它们提供反馈以及分享良好实践，以改善投资组合公司的表现。

问：公司在影响力投资方面取得哪些成就或达成那些里程碑？

答：我们在2018年投资于生物科技公司RWDC Industries，它当时是少数几家有望以商业规模使用植物性聚羟基脂肪酸酯（Polyhydroxyalkanoates，简称PHA）生产可生物降解“塑料”的公司之一。

我们认为由细菌制成的PHA，是解决全球塑料问题的最佳方案。