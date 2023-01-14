昂国企业 Engro Corporation

本栏于2021年11月17日曾论及这只股票当继续下滑以填补介于1.145元与1.09元间的缺口，并在完成（c）波后重返升势。当时股价为1.26元左右，可是股价并没有立即下滑，而是以五波走势形成（c）波。11月26日股价上升至1.35元完成了五波中的第（2）波，遂进入具五细波的第（3）波。12月9日股价下跌至1.23元完成了第（I）细波，12月14日股价骤然上升至1.28元，同时在介于1.26元与1.23元间留下缺口。12月20日股价升试1.31元结束了第（II）细波。2022年元月31日股价下跌至1.22元，旋将上述第二个缺口填补。3月1日股价下探1.21元完成了第（III）细波。3月9日股价下探1.16元完成了第（V）细波，同时为第（3）波画下句号。5月23日股价回升至1.35元结束了第（4）波。12月20日股价下试0.91元，随即于当天以“主要转向”信号完成了第（5）波，且为（c）波画下句号，同时也将上述第一个缺口填补。估计股价升势在即，填补介于1.10元与1.17元及介于1.18元与1.24元的缺口，也就水到渠成。