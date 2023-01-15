未来实体银行为谁存在？

人口老龄化已成趋势，当银行在转型、改进，为实体分行提升客户体验时，是否也应该多了解银发族对金融服务的需求与习惯，为他们创造更多便利化与舒适的环境？

下周就是农历新年，趁春节到来之际，各大银行推出定期存款优惠配套，揽客大战再升温，本地再现存钱潮。

银行定存优惠利率上升至4%以上，大家争相存钱，有人排队等4小时也要坚持。

最近有位年长读者向记者申诉，他为了办理定期存款开户，跑了三趟银行。第一次，银行说排队号码已发完，叫他隔天再来；第二次，他排队等了近两小时还轮不到，因有其他事情而放弃；第三次，他坚持了四小时终于办成。

另一位读者也分享：立春日他到银行存钱开运，发现银行被挤得水泄不通。银行外的提款机前人龙不断，银行大厅人潮拥挤、座无虚席，银行职员忙得不可开交。

据这位读者说，人潮有一半以上是银发族，多数为了询问定期存款利率及存款而来，有些也顺道换新钞准备过年。

退休年长者可以花四个小时在银行等候，但上班族却不行。有位还在上班的年长者，以为可以利用午餐时间处理银行户头的问题，没想到跑了两趟银行，都因轮候时间太长等不下去，只好另外择日拿假办理。

他也抱怨开个新户头得填写多份字体密密麻麻的表格。填写完后，还得经银行职员进行一系列繁琐的资料确认步骤和其他文书工作，单单开个新户头的手续就花上一个小时，而这还不包括排队等候的时间。

每次看到银行长长人龙中白发苍苍的年长者，我心情特别复杂。心中也一直感到纳闷：年长者在银行排队的问题何时能解决？

这也不禁让人思索，网上银行已逐步取代传统银行业务处理方式，例如开新户头和存款等服务基本上都能在网上银行办理，而年轻人也通常已不上银行办事，实体银行怎么还会被人潮挤爆？

近几年，随着自助银行机和网上银行服务和电子银行的普及化，本地实体银行分行已开始日益减少。有报道指出，这趋势将会持续下去，在2030年前，估计会再减少20%。

冠病疫情来袭，促成众多消费者开始使用数码平台进行各种银行服务及交易。绝大多数的一般交易（如转账、汇款及支付账单）已转移到网上进行，到访实体银行的客户人次也逐渐减少。

实体银行尴尬期

疫情稳定后，大多数国人已习惯在网上进行日常的银行交易。

可是，这也造成实体银行和线上平台的客服效率和体验开始出现大落差。当线上平台的服务内容不断更新、服务流程更加顺畅，使到客户体验不断改善，反观实体银行的运作，却难以在短时间内全面改革。

在现阶段，面对客户量和服务需求等多方面的变化，实体银行或许还在调整中，若要与线上服务平台完美共存并做出适当的转型，恐怕还需要一些时间。这就难免使到实体银行所扮演的角色显得尴尬。

因为上门的客户减少，很多银行索性把分行的部分客服柜台拆除，而换成更多小隔间提供个人理财及房贷等咨询服务。最近在立春存款高峰日、定存促销期和新年换新钞热潮期间，银行分行出现长长的人龙，难道就是客服柜台减少所致？

各大银行试水温 让分行转型

去年开始，各大银行试水温打造新一代的银行分行。星展银行就在义安城设立一家综合药妆店和银行为一体的分行。这家分行不设服务柜台，除了有银行职员提供面对面客服，也添设不少自动银行机，有些甚至可让客户进行较复杂的交易和服务。

另一边厢，华侨银行在威士马广场开设首个融合餐饮、家具、书籍和艺术等生活概念的旗舰分行。它也提供较具隐私的会谈座位和房间，方便与客户进行洽谈和咨询。

无可否认，这些新概念的银行分行确实令人眼前一亮。舍弃银行传统的店面形象，这些崭新的实体银行披上极富时尚感的新装。

然而，惊艳之余，也不禁让人思考，到底未来的实体银行将为谁而存在？银行分行若和零售概念相结合，可能会让人搞不清它所要传达的信息，有哗众取宠之嫌。

本地人口迅速老龄化，在564万人口中，就有近68万人在65岁或以上。到2030年，估计每四人中就有一人是65岁或以上。进入2050年，银发族人口将占总人口的近半。

这样看来，未来的实体银行是否应该以银发族客户作为主要的设计考量？若是这样，我们是否应该趁实体银行的转型期，好好地做出适当的规划？

过去，银行分行都设有“优先”柜台专为贵宾客户服务，如今各银行已开设独立“优先”分行专为这类客户服务，一般分行就有更大空间来服务年长客户。

从空间运用的层面来看，分行是否应该如公共巴士和地铁一样，有更多的乐龄优先座位、柜台，甚至专区？设立分行或自助银行服务机的地点是否应该以乐龄人士居多的地方为考量？

为了让线上线下服务效率与体验能更加一致，是否可考虑让分行职员在柜台为年长客户提供服务时，也教导他们使用银行的平板电脑上网进行交易。这可让年长客户在进行银行交易的同时，学习使用线上平台。有银行职员在身旁协助，年长者也较为放心上网。

不少年长者都能使用智能手机和平板电脑看韩剧、新闻、YouTube，也会发电邮，但一旦涉及到金钱，他们就对使用网上银行服务却步。另一方面，也还要考虑到他们是否熟悉英文。上得了银行网站，但面对密密麻麻的英文页面时，要不断深入去寻找到那唯一的选项，何其困难？

年长的银行客户往往是网上诈骗案的主要目标，银行也可以考虑在线上、电话上或分行内为他们提供举报服务，甚至提供咨询与辅导服务，以打击网上诈骗活动。

科技发展迅速是大势所趋，人们今后的生活也离不开网上银行，但实体银行存在的意义就是在于提供人性化的服务。

人口老龄化已成趋势，当银行在花心思，转型、改进，为实体分行注入新元素，披新装，提升客户体验时，是否也应该多了解银发族对金融服务的需求与习惯，为他们创造更多便利化与舒适的环境？让他们“带着”花花绿绿的钞票到实体银行开户或存款，也能感同“尊贵”客户，享受到与网上银行或“贵宾”同等的高质量服务。当银行“欢呼”业绩亮眼盈利大增时，我们更期盼看到老年客户获得“有温度”的服务体验。