今年首个新私宅项目景乐苑 推出首日售出六成

今年首个登场的新私宅项目景乐苑（Sceneca Residence）在上星期六（1月14日）推出第一天就售出160个单位，占268个单位的60%，平均售价每平方英尺2072元。

分析师认为，地铁站和商场近在咫尺，以及靠近樟宜商业园和机场，是这个项目受到买家青睐的原因。对这个项目的热烈反应，预料将让买家对即将登场的其他项目也有浓厚兴趣。

中冶置地（MCC Land）新加坡首席执行官谭志勇说：“该项目很可能是2022年9月30日最新一轮降温措施实施后推出的第一个大型私人住宅（不包括执行共管公寓），我们确实观察到购房者在作出购买决定时更加认真和慎重。”

中冶置地是这项目的发展商之一，另外两家联合发展商是Ekovest Developments和天阶控股（The Place Holdings）。

在售出的单位中，75%是单卧室和双卧室。项目最大的单位是一套2756平方英尺的四卧室顶层公寓，已售出。

新加坡人约占购房者总数的88.5%，永久居民和外国人占其余11.5%。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣告诉《联合早报》，靠近地铁站以及底层有商店和餐饮场所的项目，一般都会受到买家和租户喜爱。

此外，这项目也靠近提供工作机会的场所，例如樟宜金融地区、航空物流地带和樟宜国际机场。

博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹表示，尽管这项目销售表现在预料之内，但考虑到项目推出时段正值销售活动一般较为缓慢的节庆期间，因此销售表现仍值得赞许。

这个项目的登场获得良好反应，预料将让买家对即将推出的其他项目也会表现出浓厚兴趣。

黄秀莹说：“目前市场仍缺乏新的大众化私宅来满足买屋自住的买家需求。现有的多数中央区以外（OCR）项目已售出大部分单位，留给买家的合适选择较少。我们预计市场活动可能会在农历新年佳节后重返。”

位于丹那美拉的景乐坊是景乐综合发展项目的一部分。项目还包括一座总楼面面积为大约2万平方英尺的商场景乐坊（Sceneca Square）。

景乐苑属于99年地契，由两栋楼组成，项目包括268个住宅单位。整个项目由有盖通道直接连接到丹那美拉地铁站。

景乐苑销售厅和示范单位将在农历新年初一（1月22日）和初二以预约方式继续对公众开放。项目预料在2026年第二季取得临时入伙准证。